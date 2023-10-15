Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro modelleri geliyor. Orta segmente hitap eden yeni Huawei modelleri, fiyat performans açısından tercih edilir modeller olacak. Gelin Huawei Nova 12 serisinin sızdırılan özelliklerine göz atalım.

Nova 12 ailesi 120Hz yenileme hızı sunuyor!

Huawei orta segmente hitap eden yeni modelleri ile yakında tekrardan karşımıza çıkacak. Şirketin Nova 12 ve Nova 12 Pro isimlerini verdiği yeni modeller sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geliyor. İki modelde de 4K video kaydı yapabilen 60 Megapiksellik selfie kameralar kullanacak olan Huawei, Nova 12 Pro için ön tarafta ek bir kamera daha sunuyor.

Nova 12 Pro modeli için Kirin 9000S işlemci kullanmayı tercih eden şirket, Nova 12 modelinde Kirin 830 yonga setini kullanıyor. Yine iki cihaz arasındaki farkı kamera ve batarya tarafında da oluşturan şirket; Nova 12 Pro modelinde 100W hızlı şarj destekli 4900 mAh'lik bir pil kullanırken, Nova 12'de 88W hızlı şarj destekli 4800 mAh'lik bir pil kullanıyor.

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Arka kameralara baktığımızda ise Nova 12 modelinde 50 Megapiksellik bir ana kamera kullanıldığını görüyoruz. Bu kameraya ise 8 ve 12 Megapiksellik iki kamera daha eşlik ediyor. Nova 12 Pro ise 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 12 Megapiksel kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor.

Görünüşe göre Pro modelinde daha ilgi çekici özellikler sunacak olan Huawei, standart Nova 12 modelinde fiyat performans tarafına yoğunlaşmış. Şimdilik cihazların fiyatları belli olmasa da sızdırılan özellikler sayesinde genel hatların çizildiğini söyleyebiliriz. Siz Huawei Nova 12 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikler yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlardabelirtebilirsiniz.