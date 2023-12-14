Huawei, yaptırımların etkilerini sarmaya başladı ve yakında Huawei Nova 12 Ultra modelini kullanıcıların karşısına çıkaracak. Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre, akıllı telefon OLED bir ekran ve güçlü kamera özellikleriyle gelecek.

2019 yılına dek sektörde en üst sıralara oynayan, ancak Çin devletiyle doğrudan bağlantısı olduğu iddiası ile daha sonra ABD tarafından kara listeye alınan Huawei yaptırımların neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya başladı. Mate 60 serisiyle 5G teknolojilerini kullanmaya başlayan Çinli marka çok yakında Huawei Nova 12 Ultra kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler geldi. İşte Huawei Nova 12 Ultra özellikleri!

Huawei Nova 12 Ultra özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan Huawei Nova 12 Ultra modelinin temel teknik özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefon; önde hap şeklinde tasarıma sahip OLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kaynağa göre modelin ön kamera kurulumunda 60 Megapiksel sensörün yanında bir de 2x yakınlaştırma yapabilen yardımcı lens mevcut olacak. Arkada ise süper seramik cam bir gövde bizleri karşılıyor. Dahası, cihazın 1/1,55 inç boyutlarında bir sensöre ve değişken diyafram desteği sunabilen 50 Megapiksellik ana kameraya sahip olması bekleniyor. Diğer kameralarla ilgili detaylar ise şimdilik belli değil.

Huawei, Audi ve Mercedes ile güçlerini birleştirebilir!

Nova 12 Ultra'nın Huawei'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Kirin 9000 işlemcisinden güç alacağı ifade ediliyor. Bunun dışında akıllı telefonun hücresel kapsama alanının bulunmadığı uzak bölgelerde bağlantıda kalmasına olanak tanıyan iki yönlü uydu iletişim desteğine de sahip olacağı söyleniyor.

Akıllı telefonun geçen günlerde 3C veri tabanında ortaya çıktığını ve bunun sonucunda 100W şarj hızlarını destekleyeceğinin doğrulandığını belirtelim. Son olarak modelin Nisan 2024'te tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!