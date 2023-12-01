2019'a kadar sektörde üst sıralara oynayan, ancak Çin devletiyle doğrudan bağlantısı olduğu gerekçesiyle ABD tarafından kara listeye alınan Huawei görünüşe göre yaptırımların neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya başladı. Mate 60 serisiyle 5G kullanmaya başlayan ve bu döngüyü kıran Çinli marka çok yakında Huawei Nova 12 Ultra kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler geldi.

Huawei Nova 12 Ultra 3C sertifikası aldı

Yaklaşan Huawei Nova 12 Ultra, ADA-AL00U model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun 100W hızlarında şarjı destekleyeceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın çok yakında olduğuna dair önemli bilgiler veriyor.

Akıllı telefonun tanıtımına dair net bir bilgi yok. Ancak hatırlanacağı üzere selefi nisan ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Benzer şekilde Huawei Nova 12 Ultra'nın da Nisan 2024'te piyasaya sürülebilir.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından kısa süre önce tanıtlan Huawei Nova 11 SE modelinin özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç HD+ OLED, 90 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 680İşlemci Mimarisi6 nm, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 + 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53Grafik BirimiAdreno 610Ön Kamera32 MegapikselArka Kameralar100 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makroPil4,500 mAh kapasiteli, 66W hızlı şarjRAM8 GBDahili Depolama256 GB veya 512 GBİşletim SistemiHarmony OS 4.0Boyutlar162.39 x 75.47 x 7.39 mmAğırlıkYaklaşık 186 gramRenk SeçenekleriSiyah, beyaz ve yeşilFiyat8 GB RAM + 256 GB: 275 dolar, 8 GB RAM + 512 GB: 300 dolar

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