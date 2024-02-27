Huawei Nova 12 Serisine Yeni Bir Model Ekleniyor

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei cephesinde yeni modellerin kullanıcıların beğenisine sunulması için çalışmalar devam ediyor. Son gelen raporlar üreticinin aralık ayında tanıtılan Nova 12 serisine yeni bir ekleme yapmak için çalıştığı yönünde. Hatta bu cihazla ilgili ilk bilgiler kısa bir süre önce geldi.

Uygun fiyatlı Huawei Nova modeli için geri sayım başladı

Huawei'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı yeni Huawei Nova 12 serisi akıllı telefonu FIN-AL60a model numarasıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ve en önemlisi ismini ortaya çıkarmazken, lansmanın çok yakında olduğuna dair önemli detayları kullanıcılara sunuyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefonun 4G desteğine sahip olacak. Bu da giriş segment bir ürün olduğunu gösteriyor. Bilindiği üzere Nova 12 serisinde an itibariyle uygun fiyatlı tek model Nova 12 Lite. FIN-AL60a model numaralı cihazın da benzer bir anlayışla gelmesi söz konusu.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan 150 dolarlık Huawei Enjoy 70z modelinin özellikleri şöyle;