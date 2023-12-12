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Huawei Nova 12 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

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Huawei, ABD yaptırımlarının ardından yeni telefon serisi Nova 12 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nova 12 Vitality Edition veya Nova 12 Lite olarak adlandırılacak telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler paylaşıldı.

2019'a kadar sektörde üst sıralara oynayan, ancak Çin devletiyle doğrudan bağlantısı olduğu gerekçesiyle ABD tarafından kara listeye alınan Huawei görünüşe göre yaptırımların neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya başladı. Mate 60 serisiyle 5G kullanmaya başlayan ve bu döngüyü kıran Çinli marka çok yakında Huawei Nova 12 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak akıllı telefonlarla ilgili yeni bilgiler geldi.

Huawei Nova 12 Vitality Edition (Lite) için yeni bilgiler geldi

Huawei'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Nova 12 ailesinde standart, Pro, Ultra ve bunlara ek olarak ekim ayında vitrine çıkan Nova 11 SE'nin devam modeli mevcut olacak. Uygun fiyat konseptini benimseyecek telefon Nova 12 SE'den ziyade Nova 12 Vitality Edition veya Nova 12 Lite olarak adlandırılacak.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefonda 60 Megapiksel selfie, 50 Megapiksel ana kamera yer alacak. Dahası, güvenlik yöntemi parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.

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Önceki sürüm modellerine göre modelin 139 dolarlık bir fiyatla satılması bekleniyor. Bunun dışında serinin standart modeli 278, Pro ve Ultra'sı ise sırasıyla 417 ve 557 dolarlık fiyat etiketlerine sahip olacak. Son olarak serinin yarın tanıtılacağını ekleyelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından kısa süre önce tanıtlan Huawei Nova 11 SE modelinin özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerEkran6.67 inç HD+ OLED, 90 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 680İşlemci Mimarisi6 nm, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 + 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53Grafik BirimiAdreno 610Ön Kamera32 MegapikselArka Kameralar100 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makroPil4,500 mAh kapasiteli, 66W hızlı şarjRAM8 GBDahili Depolama256 GB veya 512 GBİşletim SistemiHarmony OS 4.0Boyutlar162.39 x 75.47 x 7.39 mmAğırlıkYaklaşık 186 gramRenk SeçenekleriSiyah, beyaz ve yeşilFiyat8 GB RAM + 256 GB: 275 dolar, 8 GB RAM + 512 GB: 300 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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