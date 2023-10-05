Huawei Nova 12 Serisi 5G Destekli Olabilir

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei cephesinde orta segment Nova serisi için çalışmalar sürüyor. Burada serinin bir sonraki telefonlarının Nova 12 serisi olacağı söyleniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde cihazlarla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacakları konusunda bilgi sahibi olduk. Son ortaya çıkan bir rapor ise akıllı telefonların 5G destekleyip desteklemeyeceği konusunda önemli bilgiler veriyor.

Huawei Nova 12 serisi 5G ile mi gelecek?

Huawei'nin 2019'da ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından 5G teknolojilerini kullanması büyük ölçüde yasaklandı. Şirket bu yüzden uzun bir süre amiral gemisi modellerinde 4G bağlantısına yer verdi. Ancak bu geçen haftalarda değişmeye başladı, zira şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı.

Huawei'nin yaklaşan Nova 12 serisinde de 5G bağlantısına yer vereceği söyleniyor. Ancak burada kritik bir detayın olduğunu belirtelim. Zira söylentiler gerçeği yansıtıyorsa akıllı telefonlar Çin'de 5G'li Avrupa'da ise 4G'li versiyonlarıyla satışa çıkacak.

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Akıllı telefonların kilit teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Buna göre standart modelde 120 Hz yenileme hızına sahip ikinci nesil kavisli bir Kunlun cam mevcut olacak. Dört yıllık bir geliştirme süreci sonucunda ortaya çıkan cam, 24 saatlik kristal büyütme ve 1600 derecede sıcaklıkta gerçekleşen bir eritme de dahil olmak üzere 108 farklı prosedürden geçerek standart camlara göre fazlasıyla dayanıklı bir yapıya bürünüyor.

Telefonda yer alacak işlemcinin Kirin 830 olması bekleniyor. Arkada 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel geniş açılı makro lensten üçlü kamera kurulumu yer alırken, önde 60 Megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Öte yandan 88W hızlarında şarj olan 4.800 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Huawei Nova 12 Pro ise standart modele benzer ekran özellikleriyle gelecek. Akıllı telefona güç verecek yonga setinin ise Kirin 9000S olması muhtemel. Cihazda 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel geniş açılı makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise 60 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 100W hızlarında şarj olabilen 4.900 mAh'lik bir pille gelecek. 5G destekli olması tahmin edilen akıllı telefonların ekim ya da kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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