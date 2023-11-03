Huawei Nova 12 Pro'nun Render Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei, orta-üst segmente hitap edecek yeni modeli Nova 12 Pro üzerinde çalışıyor. Telefonun çift selfie kamerası ve üçlü arka kamera modülü olduğu görüntülerle ortaya çıktı. Kirin 9000s yonga seti ve 120Hz OLED ekran gibi özelliklere sahip olması beklenen telefon, HarmonyOS 4 ile uydu bağlantısı desteği sunabilir.

Mate 60 serisiyle tüm dünyada yankı uyandırmayı başaran Huawei, orta-üst segmente hitap edecek yeni modeli üzerinde çalışıyor. Huawei Nova 12 Pro olarak adlandırılacak yeni akıllı telefonun, resmi lansman öncesinde render görselleri ortaya çıktı.

Huawei Nova 12 Pro çift selfie kamerasıyla geliyor

Çin'de ortaya çıkan görüntüler, Nova 12 Pro'nun tasarımını gözler önüne serdi. İddiaya göre telefon, 60 Megapiksel çözünürlüğünde çift ön kamera kurulumuna sahip olacak. İki selfie kamerası da birbirinden bağımsız olarak ekrana gömülü şekilde gelecek.

Arka taraftaki kamera modülü ise üç lensi barındıran oval şekilli bir adaya sahip. En üstte 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş/makro lens ve 50 Megapiksel telefoto sensör yer alıyor. Alttaki iki lens arasında bir LED flaş olduğunu da belirtelim.

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Nova 12 Pro'nun gücünü Kirin 9000s yonga setinden alması bekleniyor. 5G bağlantısını destekleyen bu işlemci, daha önce Mate 60 serisinde de yer aldı.

Cihazın ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla geleceği ve 100W hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh bataryadan besleneceği de söylentiler arasında. En önemli iddia ise uydu bağlantısı destekleyerek HarmonyOS 4 ile kutudan çıkabilir.

Huawei'nin, Pro modelinin yanı sıra temel Nova 12'yi de piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu varyantın Kirin 830 yonga setini kullanarak orta seviyeye sunulacağı düşünülüyor. Henüz lansman tarihi verilmemiş olsa da, yıl sonunda önce tanıtılması muhtemel.

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