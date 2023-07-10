Huawei nova 11 serisi yüksek performansıyla dikkat çekiyor

Huawei nova 11 serisi, yüksek çözünürlüklü oyunlarda sunduğu yüksek performans ve pil tüketimi sorununu ortadan kaldıran kaliteli donanımıyla öne çıkıyor. Şirketin açıklamasına göre, nova 11 serisi mobil oyunlarda karşılaşılan pil tüketimi sorununa çözüm sunuyor. Supercharge ve turbo şarj modlarına sahip olan nova 11 Pro, hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. AI Akıllı Çizelgeleme 3.0 ve 120 Hz'lik yüksek yenileme hızıyla donatılan nova 11 serisi, oyun deneyimini geliştiriyor. Touch Turbo 3.0 teknolojisi ise dokunmatik kontrolü daha hızlı hale getiriyor. nova 11 ve 11 Pro modelleri Huawei Online Mağaza üzerinde satışa sunuluyor.

Huawei nova 11 serisi, yüksek çözünürlüklü oyunlarda sunduğu yüksek performans ve pil tüketimi sorununu ortadan kaldıran kaliteli donanımıyla öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei nova 11 serisinin, mobil oyun uygulamalarında sık karşılaşılan yüksek pil tüketimi sorununu hedef alan kaliteli bir donanımı bulunuyor.

Supercharge ve turbo şarj modlarına sahip nova 11 Pro, ekran kapalıyken 20 dakikada tamamen, ekran açıkken 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olabiliyor.

Huawei nova 11 serisi, AI Akıllı Çizelgeleme 3.0 ve 120 Hz'lik yüksek yenileme hızıyla donatılırken, GPU Turbo 3.0 özelliği telefonun kare hızını dengelemesine ve oyun güç tüketimini yüzde 10 azaltmasına yardımcı oluyor.

Touch Turbo 3.0 çok boyutlu dokunmatik kontrol teknolojiyle dokunma ve ekran arasındaki gecikmeyi yüzde 5 azaltıyor. nova 11 Pro, Huawei'nin patentli soğutma sistemini benimseyerek yoğun aktivite nedeniyle oluşan ısıyı hafifletiyor.

nova 11 ve 11 Pro online mağazada satışta

Ultra yüksek termal iletkenliğe sahip grafen ve çift VC ıslatma plakaları, ısı yayma verimliliğini geleneksel çözümlere kıyasla yüzde 60 artırıyor.

nova 11 serisinde bulunan gelişmiş termal çözüm, sıcak noktaları dinamik olarak tespit etmek ve doğru kaynak tahsisi için sıcaklığı zamanlama kontrol merkezine bildirmek için AI tabanlı sıcaklık algılamayla destekliyor.

nova 11 Pro'nun yeşil ve siyah renkli modelleri 24 bin 999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinde satışa sunuluyor. "nova 11" modeli ise 21 bin 999 TL fiyatla müşterileri bekliyor.

Her iki model ile birlikte FreeBuds 5 veya FreeBuds 5i alındığında kulaklıklara yüzde 25'e varan indirim uygulanıyor. Siparişten sonra yorum yapan kullanıcılar 999 TL değerinde 66W süper şarj kazanabiliyor.