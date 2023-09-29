Huawei Nova 11 SE Yakında Uygun Fiyatlı SE Modeliyle Geliyor

ABD yaptırımlarının gölgesinde mesaisine devam eden Huawei, orta segment Nova markasına yeni akıllı telefonlar eklemeye devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda çok yakında bu yılın başlarında tanıtılan Nova 11 serisini beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı SE modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Son ortaya çıkan raporlar cihazın tasarımını gözler önüne seriyor.

ABD yaptırımlarının gölgesinde mesaisine devam eden Huawei, orta segment Nova markasına yeni akıllı telefonlar eklemeye devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda çok yakında bu yılın başlarında tanıtılan Nova 11 serisini beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı SE modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Son ortaya çıkan raporlar cihazın tasarımını gözler önüne seriyor.

Huawei Nova 11 SE nasıl görünecek?

Yaklaşan Huawei Nova 11 SE modeli TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun arka panel tasarımını gözler önüne sererken, teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir detayı paylaşmıyor. Buna göre akıllı telefon iki daireden oluşan ve altın vurgulara sahip üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihazın siyah renkli olduğunu görüyoruz. Tabii burada daha farklı renk opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Huawei'nin son yıllarda yaptırımlardan dolayı 5G teknolojilerini cihazlarında kullanamadığı bir gerçek. Bu durum geçtiğimiz haftalarda tanıtılan 5G'li Mate 60 serisiyle değişse de Nova 11 SE modeli muhtemelen segmentinden dolayı 4G bağlantısıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun dışında iddialara göre geçen yıllarda tanıtılan bir Kirin işlemcisinden güç alacak. Son olarak modelin ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Fiyat performans canavarı Vivo V29 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı!

Mayıs ayında ülkemizde de satışa çıkan Nova 11'in özellikleriyse şöyle;