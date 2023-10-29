Huawei, uygun fiyatlı akıllı telefonu Nova 11 SE'nin tanıtım tarihini açıkladı. Telefonun özellikleri ve performans testi raporu da ortaya çıktı.

Huawei Nova 11 SE Tanıtım Tarihi Belli Oldu: İşte Performans Testi Raporu ve Özellikler

Huawei, geçtiğimiz aylarda yeni Nova 11 akıllı telefon serisini tanıttı. Akabinde şirket, yeni modelleri ülkemizde de satışa sundu. Çinli teknoloji devi, şimdi ise bu seriye uygun fiyatlı bir model eklemeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Huawei Nova 11 SE adlı bu telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca performans testi de ortaya çıktı.

Huawei Nova 11 SE tanıtım tarihi belli oldu: İşte performans testi raporu ve bilinen özellikleri

Huawei, resmi hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile uygun fiyatlı akıllı telefonunun tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre Huawei Nova 11 SE modeli, 31 Ekim tarihinde markanın ana vatanı Çin'de kullanıcı karşısına çıkacak.

Huawei Nova 11 SE modelinin tanıtım tarihi duyurusunun hemen ardından Geekbench performans testi ortaya çıktı. Bilmeyenler için Geekbench, cihazda çeşitli işlemler yaparak performansı test eden bir mobil uygulamadır.

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Huawei Nova 11 SE'nin Geekbench raporuna baktığımızda akıllı telefonun Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. Bununla beraber cihazın 8 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 13 işletim sisteminde çalışacağı bilgisi yer alıyor. Telefon, performans tarafında ise tek çekirdekli testten 410 skor elde etmişken, çoklu çekirdekli testlerden ise 1447 puan aldı.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Huawei Nova 11 SE modeli, 6.67 inç boyutunda FHD+ OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 90 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, 108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro lens şeklinde üçlü kamera kurulumuna yer verecek. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik bir özçekim kamerası bulunacak.

8 GB RAM'e sahip olması beklenen akıllı telefonun depolama alanı tarafındaysa 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut olarak. Son olarak modelin 66 W hızlı şarj ile beslenen 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de daha önce sızan özellikleri arasında.

Huawei Nova 11 SE beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzelliklerDeğerler İşlemciQualcomm Snapdragon 680RAM8 GBİşletim SistemiAndroid 13Ekran Boyutu6.67 inçEkran ÇözünürlüğüFHDEkran TürüOLEDEkran Yenileme Hızı90 HzArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro lensÖn Kamera32 MegapikselDepolama256 GB / 512 GBBatarya4.500 mAh (66 W hızlı şarj)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.