Huawei'nin orta segmente hitap eden Nova serisine yeni bir model olan Nova 11 SE katılacak. Uygun fiyatlı bir model olması beklenen telefon, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekran, 8 GB RAM, üçlü kamera kurulumu ve 4.400 mAh pil gibi özellikler sunacak. Harmony OS 4.0 işletim sistemiyle çalışacak olan cihazın fiyatı 200 ila 250 dolar arasında olması bekleniyor.

Huawei Nova 11 SE: Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Huawei'nin orta segmente hitap eden Nova serisine görünüşe göre yakında yeni bir model katılacak. Bu telefonun Nova 11 SE olarak adlandırılması bekleniyor ve son ortaya çıkan raporlar uygun fiyatlı bir model olacağını gözler önüne seriyor. Peki Huawei Nova 11 SE kullanıcılara neler sunacak?

Huawei Nova 11 SE neler sunacak?

Huawei Nova 11 SE modelinde 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED bir ekran yer alacak. Yüksek ekran gövde oranıyla gelmesi beklenen akıllı telefonda 10 bit renk desteği de mevcut olacak.

Cihazda kullanıcılara işlemci henüz belli değil. Ancak iddialara göre geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen, 4G bağlantısı sunan ve 2,4 GHz hızlarında çalışan bir Kirin yongadan güç alacak. Aynı zamanda 8 GB'lik bir RAM ile satışa çıkacak. Depolama tarafındaysa 128/256 GB dahili depolama seçenekleri bulunacak.

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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerasıyla gelecek akıllı telefon, 108 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel yardımcı sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Modelde 66W hızlarında şarj olan 4.400 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Harmony OS 4.0 işletim sistemini çalıştıracak. 200 ila 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihazın bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Mayıs ayında ülkemizde de satışa çıkan Nova 11'in özellikleriyse şöyle;

Ekran: 6.7 inç – OLED 2412 × 1084 piksel çözünürlük (FHD+) 120 Hz yenileme hızı 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı 10.7 milyar renk Ekran-gövde oranı: Yüzde 93.4 Kunlun Glassİşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G + Adreno 642LArka kamera: Ana kamera – 50 Megapiksel, f/1.9 Ultra geniş açılı makro kamera – 8 Megapiksel, f/2.2Arka kamera video: 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EISÖn kamera: 60 Megapiksel, f/2.4Ön kamera video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EISDepolama kapasitesi: 128 GBRAM: 8 GBBatarya: 4.500 mAhŞarj hızı: 66 W Kablolu süper hızlı şarj – 31 dakikada tam dolumBağlantı: Wi-Fi, GSM, LTE, Bluetooth 5.2, GPS, NFCGirişler: USB Type-C 2.0, USB Type-C kulaklık girişiDiğer: Ekran altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu Yüz tanıma ivmeölçer, cayro, pusulaİşletim sistemi: HarmonyOS 3Boyut ve ağırlık: 161,29 x 74,96 x 6,88 mm 168 gramRenk seçenekleri: Yeşil, obsidyen siyahı, kar beyazı, sabah altını

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