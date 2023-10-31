Huawei Nova 11 SE Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen Nova 11 SE modelini piyasaya sürdü. Telefon, 6,67 inç HD+ OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci, 100 MP ana kamera ve 66W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 275 dolar ve 300 dolar arasında değişiyor.

Huawei, ABD yaptırımlarını gölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl Nova 10 SE'yi piyasaya süren Çinli üretici kısa bir süre önce akıllı telefonun halefini piyasaya sürdü. Peki Huawei Nova 11 SE kullanıcılara neler sunuyor? İşte Huawei Nova 11 SE özellikleri!

Huawei Nova 11 SE özellikleri

Huawei Nova 11 SE; 6,67 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği ve P3 geniş renk gamı bulunuyor. Cihazda delikli bir ekran tasarımının yer aldığını da belirtelim. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi tarayıcı yan tarafa konumlandırılıyor. Bununla beraber 162,39 x 75,47 x 7,39 mm ölçülerinde ve yaklaşık 186 gram ağırlığında.

Akıllı telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 32 Megapiksellik bir selfie kamerasıyla gelecek akıllı telefon, 100 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Üründe 66W hızlarında şarj olan 4.500 mAh'lik bir pil mevcut olacak. 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama seçenekleriyle gelen telefon kutudan çıkar çıkmaz Harmony OS 4.0 işletim sistemini çalıştıracak.

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç HD+ OLED, 90 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 680İşlemci Mimarisi6 nm, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 + 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53Grafik BirimiAdreno 610Ön Kamera32 MegapikselArka Kameralar100 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makroPil4,500 mAh kapasiteli, 66W hızlı şarjRAM8 GBDahili Depolama256 GB veya 512 GBİşletim SistemiHarmony OS 4.0Boyutlar162.39 x 75.47 x 7.39 mmAğırlıkYaklaşık 186 gramRenk SeçenekleriSiyah, beyaz ve yeşilFiyat8 GB RAM + 256 GB: 275 dolar, 8 GB RAM + 512 GB: 300 dolarÇıkış TarihiÇin'de ön satışlar başladı, genel satışlar 10 Kasım'da başlayacak.

Huawei Nova 11 SE fiyatı

Huawei Nova 11 SE iki farklı seçenekle raflardaki yerini alıyor: 275 dolarlık 8 GB RAM + 256 GB ve 300 dolarlık 8 GB RAM + 512 GB. Siyah, beyaz ve yeşil renklerle Çin'de ön satışları başlayan modelin genel satışları ise 10 Kasım'da başlayacak. Globale ne zaman geleceğiyle ilgili ise henüz net bir bilgi yok.

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