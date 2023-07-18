Huawei Nova 11 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Nova 11 akıllı telefon serisini tanıttı. Serinin en dikkat çekici modeli Huawei Nova 11 Pro oldu. Telefonun özellikleri ve fiyatı inceleme videomuzda ele alındı.

Huawei, Nisan ayında Çin'de bir lansman düzenleyerek uzun süredir sızıntılarıyla merak uyandıran Huawei Nova 11 akıllı telefon serisini tanıttı. Serideki en dikkat çekici model Huawei Nova 11 Pro oldu. Telefonun özellikleri ve fiyatını Huawei Nova 11 Pro inceleme videomuzda ele aldık.

Huawei Nova 11 Pro inceleme!

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Huawei Nova 11 Pro, 6.78 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı sunan ve 2652 × 1200 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip. Bu ekran, Huawei'nin ünlü, kırılmaz olarak bilinen Kunlun camıyla korunuyor.

Cihaz, Qualcomm imzalı Snapdragon 778G 4G işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle üretilmiş ve 4 adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78 ve 4 adet 1.8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Dahili grafik birimi ise Adreno 642L'dir.

Arka kısmında deri kaplama bulunan telefon, iki adet kamera içeriyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı makro kameradır. Ana kamera, 10x dijital zoom ve 4K çözünürlükte video çekme özelliğine sahip.

Telefonun ön tarafında da arka kasada olduğu gibi iki adet kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla 8 Megapiksel yakın çekim kamera ve 60 Megapiksel ultra geniş açılı odak kamerası. Özçekim kameralarıyla 4K çözünürlükte video kaydedebilirsiniz.

Huawei Nova 11 Pro, 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile 100W süper hızlı şarj özelliğine sahip. Bu batarya, sadece 15 dakikada %50 şarj edilebilir. Ayrıca telefon, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışta bulunuyor. Cihaz, HarmonyOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Bağlantı tarafında sadece 4G desteği bulunan telefonda WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC bağlantıları mevcut. Ses tarafında ise Huawei Histen ses sistemi bizleri karşılıyor.

Google Play Hizmetlerine sahip olmayan Huawei Nova 11 Pro'ya Google uygulamalarını yüklemek için GBox kullanmak yeterli. GBox uygulamasını kullananların gözlemlerine göre G-Space'in ortalama pil tüketimi yüzde 15'ken GBox'ın pil tüketimi sadece yüzde 1. Hem cihaz performansı hem de Google servisleri için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Huawei Nova 11 Pro Türkiye fiyatı:

Huawei Nova 11 Pro, 256 GB dahili depolama: 24.999 TL

Huawei Nova 11 Pro teknik özellikleri