Huawei Nova 10 Pro, Çinli teknoloji şirketi Huawei tarafından üretilen ve sevilen bir telefon olma özelliğine sahip. SDN editörü Beyza Nur Baysan, 4 aylık tecrübelerini anlattı. Huawei Nova 10 Pro neler yaşattı? Huawei Nova 10 Pro UKT videosu sizlerle.

Huawei Nova 10 Pro UKT (uzun kullanım testi)

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Huawei Nova 10 Pro UKT videomuzda, telefonun tasarımının oldukça şık ve modern olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ön tarafında, 6.7 inç büyüklüğünde bir OLED ekran bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü 1200 x 2652 piksel ve 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcılara yüksek kaliteli bir görüntü sunuyor. Ayrıca ekranın altında, parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Huawei Nova 10 Pro'nun arka yüzünde ise, üç kamera bulunuyor. Ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve optik görüntü sabitleme özelliğiyle birlikte geliyor. Diğer kameralar ise 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü olarak sıralanabilir. Cihazın kamera sistemi oldukça başarılı ve yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmenize olanak tanıyor. Ön kamera tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bulunuyor.

Telefonun içinde, Snapdragon 778G işlemcisi ve 8 GB RAM bulunuyor. Bu donanım kombinasyonu sayesinde, Huawei Nova 10 Pro oldukça hızlı ve sorunsuz bir performans sunuyor. Ayrıca cihazda 128 GB depolama alanı mevcut ve bu alan microSD kartla genişletilebiliyor.

Huawei Nova 10 Pro'nun bataryası, 4.500 mAh kapasiteli ve hızlı şarj özelliği sayesinde hızlıca şarj olabiliyor. Ayrıca telefonun kutusundan çıkan şarj cihazı, 100W hızlı şarj özelliğiyle birlikte geliyor.

Telefonun fiyatı, diğer Huawei akıllı telefonlarına kıyasla biraz daha yüksek olsa da, Nova 10 Pro'nun orta-üst seviye özellikleri nedeniyle bu fiyatın haklı olduğu düşünülebilir.

Huawei Nova 10 Pro teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm)

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6,78 inç OLED, 1200×2652 piksel, HDR10, 120 Hz

Depolama ve RAM: 128 GB ve 8 GB RAM, 256 GB ve 8 GB RAM

Ana kamera: 50 MP f/1.8 geniş açı, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik

Ana kamera video: 4K, 1080p, 720p@960fps

Ön kamera: 8 MP f/2.2 portre, 60 MP f/2.4 ultra geniş açı

Ön kamera video: 4K@30fps, 1080p@30fps

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0

Batarya ve Şarj: 4500 mAh – 100W hızlı şarj – Ters şarj

Renk: Siyah, gümüş, yeşil, menekşe

İşletim sistemi: HarmonyOS 2.0

Ağırlık: 191 gr