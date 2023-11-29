Huawei'nin yeni tableti MatePad Pro 11 2024 tanıtıldı

Huawei bugün dizüstü bilgisayarı ile birlikte yeni tableti MatePad Pro 11 2024'ü de tanıttı. Yüksek özellikleri ile performanstan ödün vermeyen yeni MatePad Pro 11 fiyatı ile biraz cep yakacak gibi duruyor. Gelin Huawei'nin yeni tableti MatePad Pro 11 2024'e yakından bakalım.

Huawei bugün dizüstü bilgisayarı ile birlikte yeni tableti MatePad Pro 11 2024'ü de tanıttı. Yüksek özellikleri ile performanstan ödün vermeyen yeni MatePad Pro 11 fiyatı ile biraz cep yakacak gibi duruyor. Gelin Huawei'nin yeni tableti MatePad Pro 11 2024'e yakından bakalım.

Huawei MatePad Pro 11 (2024) OLED ekran ile geliyor!

Huawei geçtiğimiz aylarda 13,2 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan MatePad Pro modelini tanıtmıştı. Şimdi ise 11 inçlik ekranı ile MatePad Pro 11'i gözler önüne sürdü. WQXGA çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızında gerçekten pürüzsüz bir ekranla gelen MatePad Pro 11 (2024), bu ekranda maksimum 600 nite parlaklık sunuyor. Hemen üst köşesinde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan MatePad Pro 11 (2024) aynı zamanda M-Pencil adı verilen bir kalem ile kullanılabiliyor. Ayırca bu kalem kasanın yan tarafına manyetik olarak tutunabiliyor.

Kasanın arka tarafına dairesel bir kamera grubu yerleştiren Huawei, kamera grubu içerisine 13 Megapiksel ve 8 Megapiksel olarak belirlenen iki sensör yerleştirmiş. MatePad Pro 11 (2024) bünyesinde 8300 mAh'lik bir batarya kullanan şirket bu pil için 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca cihaz HarmonyOS 4 işletim sistemi ile çalışıyor.

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Gücünü Kirin 9000s yonga setinden alan MatePad Pro 11 (2024), 12GB RAM bellek ile geliyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olarak iki seçenek sunan Huawei, MatePad Pro 11'in ağ sinyali olmadığında iki yönlü uydu mesajlaşma özelliğiyle de çalışabileceğini bildiriyor.

MatePad Pro 11 (2024) tableti depolama seçenekleri nedeniyle iki farklı versiyona ayıran Huawei, fiyatlandırma tarafında da ufak bir fark belirlemiş. Huawei, 256 GB depolamalı MatePad Pro 11 (2024) için 606 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. 512 GB depolamalı model ise 677 Dolar fiyatla satılıyor.

Bizce Huawei MatePad Pro 11'in fiyatı biraz fazla. Ancak cihazın sunduğu özellikler bir tablete göre gayet iyi diyebiliriz. Siz MatePad Pro 11 2024'ü nasıl buldunuz? Hangi özelliğini beğendiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.