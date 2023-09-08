Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X5'in özellikleri ortaya çıktı

ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, Mate X5 adını verdiği yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Cihazın özellikleri ve teknik detayları da açıklandı.

2019'da ABD tarafından kara listeye alınarak Google servisleri ve 5G dahil önemli teknolojileri kullanması kısıtlanan Huawei, günümüzde bu sorunu bir nebze olsun çözmüş gibi görünüyor. Zira Çinli üretici geçen hafta 5G'li Mate 60 serisini vitrine çıkardı. Kirin 9000s ile gelen cihazlara önümüzdeki saatlerde Mate X5 katlanabilir telefonunun da eklenmesi bekleniyor. Son olarak cihazın kilit teknik özellikleri ortaya çıktı.

Huawei Mate X5 neler sunacak?

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei, mayıs ayında tanıtılan Mate X3'ün halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu noktada "4" rakamını pas geçerek yeni katlanabilir telefonuna Mate X5 ismini vermesi beklenen firma, Kirin 9000s işlemcisini bu modelde de kullanmayı planlıyor.

5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Kirin 9000s; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun yukarıda da belirtildiği gibi 5G destekli olması bekleniyor.

Serinin en güçlüsü: Huawei Mate 60 Pro+ geri sayımda!

Katlanabilir telefonun RAM ve depolama opsiyonları ise şu şekilde olacak;

Huawei Mate X5 (5 renk)

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

16 GB + 512 GB

Huawei Mate X5 Collector's Edition (4 renk)

16 GB + 512 GB

16 GB + 1 TB

Son olarak kullanıcılara fikir vermesi açısından bu yılın başlarında tanıtılan Huawei Mate X3'ün özellikleri şu şekilde;

Ekran: 7,85 inç iç ve 6,4 inç dış ekran, OLED, 426 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz tazeleme hızı ve 1440 HZ PWM karartma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

Depolama: 256 ve 512 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel IMX766 ana, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 12 Megapiksel yardımcı sensör

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Pil: 66 W hızlarında şarj olan 4.800 mAh'lik batarya

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.