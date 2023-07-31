Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X3 Pro 5G yakında tanıtılacak

Son dönemlerin en popüler cihazları olan katlanabilir telefonlar, markaların attıkları yeni adımlarla birlikte daha geniş bir yelpazeye sahip olmaya devam ediyor. Huawei'nin heyecanla beklenen yeni katlanabilir telefonu Mate X3 Pro 5G 'nin kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. İşte detaylar

Huawei Mate X3 Pro 5G yakında tanıtılabilir!

Yaygın beklentilere göre Çinli teknoloji devinin 4 Ağustos 2023 tarihinde düzenleyeceği Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak olan cihaz, şirketin üç yeni akıllı telefon modeli (Huawei Mate 60 4G, Mate 60 5G ve Mate X3 Pro 5G) arasından en dikkat çeken model olarak nitelendiriliyor. Söylentilere göre bu üçlü, Huawei Mate 60 4G, Mate 60 5G ve Mate X3 Pro 5G modellerinden oluşuyor. Bu yılın ilk yarısında tanıtılan ve Snapdragon 8+ Gen 1 ile güçlendirilmiş 4G'lik bir cihaz olan Mate katlanabilir telefon modeli dikkate alındığında, Mate X3 Pro'nun yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile tanıtılmasının son derece muhtemell olduğu ifade ediliyor.

Mate X3 Pro'nun model ismi, cihazın hafif ve ince tasarımlı Mate X3 modelinin güncellenmiş bir versiyonu olacağına işaret ediyor. iPhone 14 Pro Max'ten daha hafif ve ince bir yapıya sahip olduğu için dikkat çeken modele ait pro versiyonunun nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve onu güçlü rakibinden ayıran özellikleri ne denli koruyabileceği ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor.

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Görünen o ki Mate X3 Pro 5G, yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 5, Honor Magic V2 ve Vivo X Fold 2 gibi katlanabilir telefonlarla kıyasıya bir rekabet içerisine girecek. Ayrıca, Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Find N3 ve Xiaomi MIX Fold 3 gibi yaklaşan katlanabilir telefonlara karşı da kendini kanıtlamak zorunda kalacak. Cihazın bu zorlu rekabette nasıl bir performans sergileyeceğini ilgiyle takip edeceğiz. Detayları, siz sevgili ShiftDelete.Net okurlarıyla paylaşıyor olacağız.

Peki, sizler model hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce model, serinin ince ve hafif tasarım anlayışını yansıtmayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.