Huawei, 2019'da ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından Google servisleri ve 5G dahil önemli teknolojileri kullanmaktan men edildi. Şirket bu süreçte sektördeki pazar payının önemli bir bölümünü rakiplere kaptırırken, durumun daha da kötüleşmesini engellemek için HarmonyOS gibi ciddi önlemler aldı. Buradaki en ciddi sorunlardan birisi de firmanın yeni amiral gemisi telefonlarının 5G kullanamaması oldu. Ancak bu durum büyük ölçüde değişmiş gibi görünüyor, zira şirket önümüzdeki dönemlerde 5G'yi bir standart haline getirmek için kolları sıvadı.

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu 5G ile gelecek

Huawei, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir şekilde 5G'li Mate 60 serisini vitrine çıkardı. Bu, şirketin ABD yasağından bu yana ilk kez 5G teknolojilerini kullandığı anlamına gelirken, son ortaya çıkan raporlar söz konusu teknolojinin ilerleyen dönemlerde bir standart haline geleceğine işaret ediyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2022 yılında tanıtılan Huawei Pocket S'in halefi üzerinde çalışmalar sürüyor. Tasarımıyla Samsung'un Galaxy Z Flip ailesine rakip olan katlanabilir telefon, 5G'yi de bünyesinde barındıracak. Henüz ismi ve özellikleri belli olmayan cihaz, yaptırım kararından sonra gelen ilk 5G'li katlanabilir telefon olacak.

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Tabii şirket 5G sorununu bir nebze olsun çözmüş olsa da halen Google servislerinden yararlanamıyor. Bu da özellikle Avrupa'daki kullanıcılar için ciddi bir sorun. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde ne gibi adımlar atılacak hep birlikte göreceğiz.

Bunun dışında şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Huawei Mate X5 modelinin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

ÖzellikDeğer Ekran (Birincil)7,85 inç AMOLED LTPOEkran (Kapak)6,4 inç Full HD+ AMOLEDÇözünürlük (Birincil)2496 x 2224 pikselÇözünürlük (Kapak)2504 x 1080 pikselDokunmatik Örnekleme Hızı (Birincil)240HzDokunmatik Örnekleme Hızı (Kapak)300HzYenileme Hızı (Her İki Ekran)120HzİşlemciKirin 9000s (5 nm)CPU1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz, 4x 1.53 GHzGPUMali-G78RAM12 GB veya 16 GBDahili Depolama512 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 MP Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Lens, 12 MP Periskop TelefotoBatarya Kapasitesi5.060 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiHarmony OS 4.0Bağlantı5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB 3.1 Gen 1Su DayanıklılığıIPX8 (Suya Dayanıklı)Boyutlar (Katlanmış)156,9 x 72,4 x 11,08 mmBoyutlar (Açık)156,9 x 141,5 x 5,3 mmAğırlıkYaklaşık 245 gramRenk SeçenekleriSiyah, Beyaz, Altın, Yeşil, MorMalzeme (Arka Kısım)Düz Deri (Mor ve Yeşil varyantlar), Cam (Diğer Renkler)

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