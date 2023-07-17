Huawei'nin Türkiye'deki Seeds for the Future Programı Başladı

Huawei'nin küresel düzeyde yürüttüğü sosyal değer projesi Seeds for the Future'ın Türkiye programı başladı. Program, dijital dünyada bilişim alanında başarılı gençleri desteklemeyi ve profesyonel kariyerlerinde daha fazla beceri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Türkiye'de 8. kez hayata geçirilen program, 30 üstün yetenekli Türk öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Huawei'nin küresel düzeyde yürüttüğü sosyal değer projesi Seeds for the Future'ın Türkiye programı başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gelecek için Tohumlar programı, dijital dünyada bilişim alanında başarılı gençleri desteklemeyi ve profesyonel kariyerlerinde daha fazla beceri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Program, dünyanın her yerindeki yetenekli gençleri yetiştirerek hedeflerine ulaşmaları için teşvik ediyor.

Bu yıl 17-24 Temmuz'da gerçekleşen program, Türkiye'de 8. kez hayata geçiriliyor. Gelecek için Tohumlar eğitim kampına, bu yıl 5 bin 888 başvuru arasından seçilen 30 üstün yetenekli Türk öğrenci dahil oluyor.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden programa başvuran 5 bin 888 öğrenci arasından Adem Atabağ, Sinem Arslan, Arda Gökalp Batmaz, Elif Akyüz, Elif Candan, Öznur Bulca, Sahra Sarı, Zeynep Yorulmaz, Hatice Erbey, Aylin Gül Aksu, İnci Coşkun, İpek Ünlüakın, Melis Karadağ, Betül Nur Yıldırım, Mehmet Örs, Zehra Demirtaş, Ahmet Enis Güven, Samet Başaran, Yusuf Fatih Çevik, Emirhan Türkol, Hilal Güzel, İrem Kalaycıoğlu, Sümeyra Şengül, Bahar Salman, Ezgi Naz Öztürk, Rıdvan Kutay Sivri, Rümeysa Bilik, Metin Kerem Öztürk, Esma Demir ve Zeynep Kunt, İstanbul Riva Club'da başlayan Gelecek için Tohumlar eğitim kampına katılmaya hak kazandı.

"Birlikte öğrenecek, birlikte pratik yapacak, birlikte gelişecek ve birlikte değer yaratacaksınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ma Yongnong, Türkiye'nin farklı şehirlerden İstanbul'a gelen ve Gelecek için Tohumlar programına katılan tüm öğrencileri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yongnong, yaklaşık 6 bin başvuru arasından en iyi 30 öğrenciyi seçmek için birçok değerlendirme ve mülakat yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme sonunda en iyiler arasında yer alan siz değerli öğrencileri tebrik ediyorum. Bu programın iki hedefi var. Birincisi, 5G, yapay zeka, bulut ve dijital güç gibi en son teknolojiler alanında verilecek eğitimlerle, yaratıcılık yeteneklerinizi geliştirmek. İkincisi ise ekip çalışması ruhunu geliştirmek. Önümüzdeki günlerde birlikte öğrenecek, birlikte pratik yapacak, birlikte gelişecek ve birlikte değer yaratacaksınız. Bu yıl dağıtılacak olan 100 bin dolarlık start-up fonuna sahip olacak proje ekiplerinden biri olmanız, bu alanda Türkiye için mücadele etmeniz ve önümüzdeki 8 günün tadını çıkarmanız dileğiyle başarılar diliyorum."

Öğrenciler, Gelecek için Tohumlar programı kapsamında, 5G, yapay zeka, bulut ve dijital enerji gibi konulardaki eğitimlere katılacak. Programda ileri düzey ICT kursları ve eğitimlerinin yanı sıra uzmanlardan dersler, Çin ve Türk kültürlerine dair çeşitli aktiviteler de yer alıyor.

Diğer yıllardan farklı olarak, Gelecek için Tohumlar eğitim kampında bu yıl pek çok yenilik söz konusu olacak. 2021'de hayata geçirilen küresel Tech4Good proje yarışması kapsamında bu yıl dünyada ilk 3'e giren proje takımlarına 100 bin dolarlık başlangıç fonu sağlanacak. Öğrenciler kamp dönemi boyunca projelerini geliştirirken Tech4Good danışmanı tarafından da destek alacak. Dünya çapında yapılacak değerlendirmede başarılı olan takımlar, gelecek yıl Çin'de Startup Sprint programına katılma fırsatı yakalayacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere ise uluslararası geçerliliği olan "Huawei Seeds for the Future" sertifikası verilecek ve bu öğrenciler, küresel mezunlar topluluğuna katılmaya davet edilecek.