Huawei'nin tablet modelleri uygun fiyatlarla okula dönüş kampanyasında

Huawei'nin tablet modelleri, markanın 'okula dönüş kampanyası' ile birbirinden uygun fiyatlarla Huawei Online Mağaza'da yerini alırken kampanyaya MatePad Air, MatePad 11.5, MatePad Pro 12.6 ve MatePad 11 de dahil edildi.

Huawei'nin tablet modelleri, markanın "okula dönüş kampanyası" ile birbirinden uygun fiyatlarla Huawei Online Mağaza'da yerini alırken kampanyaya MatePad Air, MatePad 11.5, MatePad Pro 12.6 ve MatePad 11 de dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, "okula dönüş kampanyası" kapsamında öğrencilere uygun fiyatlarla tabletler sunuyor.

Huawei MatePad Air, 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe, 3: 2 üretkenlik oranına ve 11,5 inç Huawei FullView ekrana sahip. Tabletlerde tipik olarak 16: 10 ekranda görülenden daha geniş ekran alanı sağlayarak hem ofis görevleri hem de günlük ihtiyaçlar için ideal hale geliyor.

Ekranın P3 sinema düzeyindeki renk gamı, içeriklerin gerçek renkleriyle sunulmasını sağlıyor. Tablet, kullanım senaryosuna göre ayarlanan 30 Hz ila 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı aralığını destekliyor. Yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan tablet ekranı, sürükleyici görseller ile güç verimliliği ihtiyacını dengeliyor.

MatePad Air ve klavyesi 12 bin 999 TL kampanya fiyatıyla satışa sunulurken Huawei Online Mağaza üzerinde 500 TL indirim kuponu, 1.999 TL değerinde M-Pencil kalem ve 6 ay ekran kırılma garantisi veriliyor. Ürünü satın aldıktan sonra sitede yorumlarını paylaşanlara 999 TL değerinde bluetooth Mouse hediye ediliyor.

MatePad 11.5, akıcı görseller sunuyor

Tabletin 120 Hz ekran yenileme hızı, her bakışta akıcı görseller sunuyor. Yeni yıldız ışığı kum tasarımı, kozmik yıldız halkası kamerasıyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Tabletin 120 Hz yenileme hızı ve etkileyici yüzde 86 ekran-gövde oranı ile tamamlanan en son teknolojileri performansı yukarıya taşınıyor.

Huawei M-Pencil, algılanamayan 2 ms gecikme süresi sayesinde her vuruşun inceliğini yakalıyor. Tabletin 120 Hz yenileme hızı, kağıt üzerinde yazma deneyimine benzer bir deneyim sunuyor ve en iyi çalışmalar ile favori içerikleri görüntülüyor.

MatePad 11.5 ve klavyesi 9 bin 499 TL kampanya fiyatıyla satışa sunulurken Huawei Online Mağaza üzerinde 500 TL indirim kuponu, 1.999 TL değerinde M-Pencil kalem ve 6 ay ekran kırılma garantisi veriliyor.

MatePad Pro 12.6, 120 Hz yüksek yenileme hızı ve 1,7 milyar renge sahip.

Huawei MatePad Pro, 12,6 inç ise 120 Hz Huawei OLED Gerçek Renkli FullView Ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı, ?E < 1 yüksek renk doğruluğu, 120 Hz yüksek yenileme hızı ve 1,7 milyar renge sahip.??????? Huawei Sound ses sistemi ile yüksek ve düşük frekans bölme tasarımı sunan sekiz hoparlör, müzik, film, eğitim ve oyunlar dahil olmak üzere dört ana kullanım senaryosuna göre optimize edildi.

MatePad Pro 12.6 ve klavyesi 18 bin 999 TL kampanya fiyatıyla satışa sunulurken Huawei Online Mağaza üzerinde 750 TL indirim kuponu, 1.999 TL değerinde M-Pencil kalem ve 6 ay ekran kırılma garantisi veriliyor.

Huawei MatePad 11 2023, yeni nesil sürümünde yeteneklerini ve performansını daha da artırdı

Genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin eğitim ve multimedya ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren bir ürün olan yeni MatePad 11, yeni nesil sürümünde yeteneklerini ve performansını daha da artırdı.

120 Hz değerindeki ekran yenileme hızı ve yüzde 86 ekran-gövde oranıyla verimliliği de bir üst seviyeye taşıyan yeni MatePad 11, son derece avantajlı koşullarla geliyor. 128 GB'lık dahili hafıza ile gelen MatePad 11, güçlü Wi-Fi 6 desteğiyle de kesintisiz bir bağlantı deneyimine imza atıyor.

Verilen bilgiye göre, xMatePad 11 2023 ve klavyesi 9 bin 999 TL kampanya fiyatıyla satışa sunulurken Huawei Online Mağaza üzerinde 300 TL indirim kuponu, 1.999 TL değerinde M-Pencil kalem ve 6 ay ekran kırılma garantisi veriliyor. Ürünü satın aldıktan sonra sitede yorumlarını paylaşanlara 999 TL değerinde bluetooth Mouse hediye ediliyor.