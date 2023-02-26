Huawei'nin kırılmaz ekranı yok artık dedirtti!

Huawei Mate 50 ailesinde bulunan Kunlun cam ne kadar dayanıklı? Huawei, bu ekranın kırılmaz olduğunu iddia ediyor.

Huawei'nin en yeni amiral gemisi Mate 50 serisinde Kunluk cam bulunuyor. Huawei, dayanıklılığı ile öne çıkan bu camın, diğer akıllı telefonlara kıyasla 10 kata kadar daha güçlü olduğunu iddia ediyor. Peki Huawei Kunlun cam gerçekten ne kadar dayanıklı?

Huawei Mate 50'de bulunan Kunlun cam nedir?

Çinli şirketin açıklamasına göre Kunlun, dört yıllık bir geliştirme süreci sonucunda ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl duyurulan Mate 50 ailesi ise bu cama sahip ilk cihazlar oldu. Kunlun, 24 saatlik kristal büyütme ve 1600 derecede sıcaklıkta gerçekleşen bir eritme de dahil olmak üzere 108 farklı prosedürden geçti.

PBK Review ise bu cama birden farklı şekilde düşme testi uyguladı. Test sonucunda Kunlun camın beton üzerine düşürüldükten sonra oldukça başarılı olduğu ifade edildi. Mate 50 serisinin AMOLED ekranını koruyan Kunlun, bel ve baş yüksekliğinden düşürülmesine rağmen kırılmadı.

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Fakat dördüncü düşüşün ardından Kunlun camın çatladığı fark edildi. Telefonu bel hizasından yüz üstü bırakan PBK Review, ön camda ince bir çatlak oluşturmayı başardı. Ancak beton zemine düştüğünü ve bu testin dördüncü kez yapıldığını unutmamak lazım.

Kunlun camının dayanıklılığı farklı ekipler tarafından da test edilmişti. Denetim ve belgelendirme şirketi SGS beş yıldızı hak ettiğini söyledi.

Kunlun, IP68 toz ve su geçirmezlik özelliğine sahip turuncu renkli Mate 50 modellerine özel olarak üretildi. Ayrıca telefonun 30 dakikaya kadar suya daldırılmasına olanak tanıyor.

Huawei'nin yaklaşmakta olan P60 serisinde Kunlun camın olacağı iddia edildi. Ayrıca şirket, XMAGE fotoğraf sistemi ve düşük pil acil durum modu gibi Mate 50 Pro'da bulunan yeniliklere de yer verecek. P60 ailesinin Mart ayında tanıtılacağı düşünülüyor.

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