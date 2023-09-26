Huawei'nin HarmonyOS 4 işletim sistemi kullanıcı sayısı 60 milyonu aştı

Çinli telekom devi Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS 4 işletim sistemi, 60 milyon kullanıcıya ulaştı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, ürün lansman etkinliğinde bu açıklamayı yaptı. HarmonyOS, akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve otomobiller gibi çeşitli cihazlar için tasarlanmış bir işletim sistemidir.

Huawei'nin ürün lansman etkinliğinden çeşitli görüntüler

Çinli telekom devi Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS 4 işletim sisteminin kullanıcı sayısı 60 milyonu aştı.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen bir ürün lansmanı etkinliğinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve otomobiller de dahil olmak üzere çeşitli cihaz ve senaryolar için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olan HarmonyOS yahut Çince adıyla Hongmeng, ilk olarak Ağustos 2019'da piyasaya sürülmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.(XHTV)