Huawei'nin HarmonyOS 4.0 Sürümü 60 Milyon Cihaza Ulaştı

ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye alınan Huawei'nin HarmonyOS 4.0 sürümü, kısa sürede 60 milyon cihaza yüklendi.

2019 yılında ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye alınan Huawei'nin dışa bağımlılığını azaltmak için yaptığı en dikkat çeken hamlelerden birisi de HarmonyOS diyebiliriz. Özellikle son günlerde 5G'li Mate 60 serisini piyasaya sürerek eskiye dönüş sinyalleri veren Çinli üretici akıllı telefonlarına hayat veren işletim sisteminden de bir hayli memnun. Zira son raporlar kısa süre önce tanıtılan HarmonyOS 4.0 sürümünün rekor sayıda cihaza ulaştığı yönünde.

HarmonyOS 4.0 iki aydan kısa bir sürede 60 milyon cihaza ulaştı

HarmonyOS 4.0 ağustosun başlarında kullanıma sunuldu ve yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıktı. İlk iki hafta içerisinde 5 milyon cihaza gönderilen yeni yapı, ilk bir ay sonunda ise 10 milyondan fazla modele ulaştı. Çinli üretici bugün yaptığı yeni bir paylaşımla yeni sürümün ikinci ayı dolmadan 60 milyondan fazla modele yüklendiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada her gün ortalama 1,2 milyon kullanıcının HarmonyOS 4.0 sürümüne geçtiği ifade edildi. Bu sayıların ilerleyen dönemlerde daha da artması bekleniyor.

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HarmonyOS 4.0 uyumlu cihazlar ise şöyle;

Huawei Mate 60 Pro

Huawei Mate 60

Huawei P60

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P60 Pro

Huawei Mate 40 Pro 4G

Huawei P60 Art

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate X3

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X3 Collector's Edition

Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection

Huawei Mate 50

Huawei Mate 40E Pro

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate X2

Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Huawei Mate X2 4G

Huawei Mate 50E

Huawei Mate X2 Collector's Edition

Huawei Pocket S

Huawei Mate Xs 2

Huawei P50

Huawei Mate Xs 2 Collector's Edition

Huawei P50 Pro

Huawei Nova 11

Huawei P50 Pro Collector's Edition

Huawei Nova 11 Pro

Huawei P50E

Huawei Nova 11 Ultra

Huawei P50 Pocket

Huawei MatePad Pro 11-inch Performance Edition

Huawei P50 Pocket Art Custom Edition

Huawei MatePad Pro 12.6 inches 2022

Huawei Mate 40

Huawei MatePad Pro 12.6 inches 2021

Huawei Mate 40E

Huawei Nova 9

Huawei Mate 40E 4G

Huawei Nova 9 Pro

Huawei P40

Huawei Nova 9 SE

Huawei P40 4G

Huawei Nova 8

Huawei P40 Pro

Huawei Nova 8 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Nova 8 Pro 4G

Huawei Mate Xs

Huawei Nova 7 5G

Huawei Mate 30

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Nova 6

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Nova 6 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Enjoy 60X

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Enjoy 60 Pro

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Enjoy 50 Pro

Huawei Nova 10

Huawei MatePad Pro 11-inch

Huawei Nova 10 Pro

Huawei MatePad Pro 10.8 inch 2021

Huawei Nova 10 SE

Huawei MatePad Air

Huawei Nova 10 Youth Edition

Huawei MatePad 11 inch 2023

Huawei MatePad 11

Huawei MatePad 2023

Huawei Watch 4

Huawei Watch 4 Pro

Huawei Smart Screen V65 3rd Generation

Huawei Smart Screen V75 3rd generation

Huawei Smart Screen V65 Pro

Huawei Smart Screen V75 Pro

Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition

Huawei Vision Smart Screen Z75 Gaming Edition

Huawei Router Q6

Huawei Router Q6 network cable version

Huawei Router Q6E

Huawei Router AX3

Huawei Router AX3 Pro

Huawei Router AX6

Huawei Router AX2 Pro

Huawei smart door lock

Huawei Smart Door Lock Pro

Huawei Smart Door Lock SE

Huawei Smart Door Lock SE Cat Eye Edition

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