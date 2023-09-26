Huawei'nin HarmonyOS 4.0 Sürümü 60 Milyon Cihaza Ulaştı
ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye alınan Huawei'nin HarmonyOS 4.0 sürümü, kısa sürede 60 milyon cihaza yüklendi.
2019 yılında ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye alınan Huawei'nin dışa bağımlılığını azaltmak için yaptığı en dikkat çeken hamlelerden birisi de HarmonyOS diyebiliriz. Özellikle son günlerde 5G'li Mate 60 serisini piyasaya sürerek eskiye dönüş sinyalleri veren Çinli üretici akıllı telefonlarına hayat veren işletim sisteminden de bir hayli memnun. Zira son raporlar kısa süre önce tanıtılan HarmonyOS 4.0 sürümünün rekor sayıda cihaza ulaştığı yönünde.
HarmonyOS 4.0 iki aydan kısa bir sürede 60 milyon cihaza ulaştı
HarmonyOS 4.0 ağustosun başlarında kullanıma sunuldu ve yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıktı. İlk iki hafta içerisinde 5 milyon cihaza gönderilen yeni yapı, ilk bir ay sonunda ise 10 milyondan fazla modele ulaştı. Çinli üretici bugün yaptığı yeni bir paylaşımla yeni sürümün ikinci ayı dolmadan 60 milyondan fazla modele yüklendiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada her gün ortalama 1,2 milyon kullanıcının HarmonyOS 4.0 sürümüne geçtiği ifade edildi. Bu sayıların ilerleyen dönemlerde daha da artması bekleniyor.
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HarmonyOS 4.0 uyumlu cihazlar ise şöyle;
Huawei Mate 60 Pro
Huawei Mate 60
Huawei P60
Huawei Mate 40 Pro
Huawei P60 Pro
Huawei Mate 40 Pro 4G
Huawei P60 Art
Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate X3
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
Huawei Mate X3 Collector's Edition
Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection
Huawei Mate 50
Huawei Mate 40E Pro
Huawei Mate 50 Pro
Huawei Mate X2
Huawei Mate 50 RS Porsche Design
Huawei Mate X2 4G
Huawei Mate 50E
Huawei Mate X2 Collector's Edition
Huawei Pocket S
Huawei Mate Xs 2
Huawei P50
Huawei Mate Xs 2 Collector's Edition
Huawei P50 Pro
Huawei Nova 11
Huawei P50 Pro Collector's Edition
Huawei Nova 11 Pro
Huawei P50E
Huawei Nova 11 Ultra
Huawei P50 Pocket
Huawei MatePad Pro 11-inch Performance Edition
Huawei P50 Pocket Art Custom Edition
Huawei MatePad Pro 12.6 inches 2022
Huawei Mate 40
Huawei MatePad Pro 12.6 inches 2021
Huawei Mate 40E
Huawei Nova 9
Huawei Mate 40E 4G
Huawei Nova 9 Pro
Huawei P40
Huawei Nova 9 SE
Huawei P40 4G
Huawei Nova 8
Huawei P40 Pro
Huawei Nova 8 Pro
Huawei P40 Pro+
Huawei Nova 8 Pro 4G
Huawei Mate Xs
Huawei Nova 7 5G
Huawei Mate 30
Huawei Nova 7 Pro 5G
Huawei Mate 30 5G
Huawei Nova 6
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Nova 6 5G
Huawei Mate 30 Pro 5G
Huawei Enjoy 60X
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei Enjoy 60 Pro
Huawei Mate 30E Pro 5G
Huawei Enjoy 50 Pro
Huawei Nova 10
Huawei MatePad Pro 11-inch
Huawei Nova 10 Pro
Huawei MatePad Pro 10.8 inch 2021
Huawei Nova 10 SE
Huawei MatePad Air
Huawei Nova 10 Youth Edition
Huawei MatePad 11 inch 2023
Huawei MatePad 11
Huawei MatePad 2023
Huawei Watch 4
Huawei Watch 4 Pro
Huawei Smart Screen V65 3rd Generation
Huawei Smart Screen V75 3rd generation
Huawei Smart Screen V65 Pro
Huawei Smart Screen V75 Pro
Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition
Huawei Vision Smart Screen Z75 Gaming Edition
Huawei Router Q6
Huawei Router Q6 network cable version
Huawei Router Q6E
Huawei Router AX3
Huawei Router AX3 Pro
Huawei Router AX6
Huawei Router AX2 Pro
Huawei smart door lock
Huawei Smart Door Lock Pro
Huawei Smart Door Lock SE
Huawei Smart Door Lock SE Cat Eye Edition
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