Huawei'nin geliri yüzde 2,4 arttı

Çinli teknoloji devi Huawei, yılın ilk üç çeyreğinde gelirinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 456,6 milyar yuan (yaklaşık 63,6 milyar ABD doları) olduğunu açıkladı.

SHENZHEN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, yılın ilk üç çeyreğinde gelirinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 456,6 milyar yuan (yaklaşık 63,6 milyar ABD doları) olduğunu açıkladı.

Şirket Cuma günü yayımladığı raporda, net kar marjının bu dönemde yüzde 16 olduğunu belirtti.

Huawei'nin Dönem Başkanı Hu Houkun, "Genel performans beklentiler doğrultusunda" dedi.

Şirket 2023 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 310,9 milyar yuan toplam gelir elde etmiş ve net kar marjı yüzde 15 olmuştu.