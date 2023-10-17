Huawei'nin ayrıldığı Honor, yeni modeli Honor Play 8T'yi tanıtacak

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'den geçtiğimiz yıllarda ayrılan Honor, günümüz itibariyle yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli üretici bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak çok yakında Honor Play 8T modelinin vitrine çıkması bekleniyor. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ve teknik özellikleri de kısa bir süre önce belli oldu.

Honor Play 8T ne zaman tanıtılacak ve özellikleri nasıl olacak?

Çinli mikroblog sitesi Weibo'da paylaşılan bir poster yaklaşan Honor Play 8T modelinin özelliklerini ve tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon 18 Ekim yani yarın kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Akıllı telefonun 850 nit'e kadar parlaklık sunan delikli bir ekrana, 50 Megapiksel ana sensörün yer aldığı çift kamera kurulumuna ve 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Dahası, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla raflardaki yerini alacak. Tabii burada daha fazla bellek ve depolama seçeneğinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

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Çinli üreticiler arasında yeniden markalanma durumu bir hayli yaygın. Bu kapsamda cihazın selefinin Play 40 Plus'ın yeniden markalanmış sürümü olduğunu göz önüne alırsak, yaklaşan Play 8T'nin de Play 50 Plus ile benzer bir ilişkisinin olacağını söyleyebiliriz. Yani kısacası iki akıllı telefonun tasarımları farklı olsa da teknik özellikleri büyük çoğunlukla aynı olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz hafta tanıtılan Honor Play 50 Plus modelinin özellikleri şöyle;

ÖzelliklerDetaylar Ekran6.8 inç FHD+ IPS LCD, 90 Hz tazeleme hızı, 20: 09 en-boy oranıİşlemciMediaTek Dimensity 6020, 7 nm mimari, 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55Grafik İşlemciMali-G57 MC2RAM8 GB / 12 GBDepolama256 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüBatarya6,000 mAh, 35W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OS 7.2BağlantıÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPSDiğer3.5 mm ses girişi, Yana bakan parmak izi tarayıcıBoyutlar ve Ağırlık166.7 x 76.5 x 8.24 mm, 199 gramRenk SeçenekleriSiyah, Yeşil, Mor, Gümüş

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