Huawei'nin ayrıldığı Honor, yeni modeli Honor 100 Pro'yu tanıttı

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'den geçen yıllarda ayrılan Honor, günümüz itibariyle yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli üretici bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten akıllı telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 23 Kasım'da vitrine çıkması beklenen Honor 100 Pro ailenin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Honor 100 özellikleri belli oldu

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Honor 100 serisinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre seride göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan gelişmiş 3840 Hz PWM göz koruyucu karartma teknolojisine sahip 1.5K Oasis ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra hem standart hem de Pro'da 100W şarj hızları karşımıza çıkacak.

Kaynağa göre standart modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Pro'da ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcileri kullanılacak. Bunun dışında iki cihazda da OIS özellikli 50 Megapiksellik bir ana sensör yer alacak.

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Honor 100 serisiyle ilgili bilinen teknik özelliklerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ÖzellikHonor 100Honor 100 Pro EkranOLED 1,5K çözünürlükOLED 1,5K çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Batarya Kapasitesi5.000 mAh5.000 mAhŞarj Hızı100 W100 WArka KameralarOIS destekli 50 Megapiksel ana kameraOIS destekli 50 Megapiksel ana kamera

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