Huawei'nin ayrıldığı Honor, yeni modeli Honor 100 Pro ile kullanıcıların karşısında

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'den geçen yıllarda ayrılan Honor, günümüz itibariyle yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli üretici bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten akıllı telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak yakında vitrine çıkması beklenen Honor 100 Pro modelinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.

Honor 100 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Honor'un mayıs ayında Çin'de vitrine çıkardığı Honor 90 serisinin devamı için çalışmalar başladı. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, serinin üst düzey deneyim sunması beklenen Honor 100 Pro'nun özelliklerini paylaştı ve bununla birlikte akıllı telefonların çıkış tarihini gözler önüne serdi.

Yaklaşan cihaz raporlara göre 3.840 Hz karartmayı ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen bir AMOLED ekrana sahip olacak. Muhtemelen selefine benzer şekilde en az 120 Hz yenileme hızı mevcut olacak. Honor 100 Pro'nun güç alacağı işlemci Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ile gelen Honor 90 Pro'ya göre bir nesil yükseltme sunan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC olacak.

512 GB depolama ve 16 GB RAM: Honor 90 için geri sayım!

Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm mimariyle üretildi. İşlemci; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ve Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Raporda Honor 100 serisinin kasım ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağı ifade ediliyor. Ancak bunun bir iddia olduğunu unutmamakta fayda var. Zira şirket yeni telefonlarını bambaşka bir tarihte de piyasaya sürebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!