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Huawei'nin Amerikan Teknolojilerini Kullanması İddiaları

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Huawei'nin yeni nesil çiplerinde Amerikan teknolojilerinin kullanıldığı iddiaları gündemde. Şirketin bu teknolojilere nasıl ulaştığı ise bilinmiyor.

Gündemden düşmeyen Huawei, bu sefer de Amerikan teknolojisinden faydalandığına dair iddialarla konuşuluyor. Buna göre, şirket ve partneri SMIC firması tarafından üretilen yeni nesil çiplerde, ağırlıklı olarak Amerika kökenli teknolojiler kullanıldı. Eğer iddialar doğruysa, firmanın çip alanında gidecek daha çok yolu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yıllardır büyük bir Amerikan ambargosu altında olan Huawei'nin, bu teknolojilere nasıl ulaştığını şu an için bilen yok. İşte tüm detaylar…

Huawei, Amerikan teknolojilerini kullanmış olabilir!

Geçtiğimiz yıl üretmeyi başardığı 7 nanometrelik çiplerle gündeme gelen Huawei'nin, bu iddialar karşısında ne yapacağı merak ediliyor. Çin hükümetiyle oldukça yakın olduğu bilinen şirketin ortaya koyduğu ürünler yüksek bir teknolojiye sahip olsa da, bu teknolojilerin nasıl geliştirildiği hakkında net bir bilgi mevcut değil. Hatta firmanın üretim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındığını söyleyenler bile var. Amerikan Endüstri ve Güvenlik Kurumu ise, konuyla ilgili şu an için bir yorum yapmaktan kaçındı.

Bazı kaynaklar ise Huawei ile çip alanında partner olan SMIC şirketinin, 2022'deki Amerikan ambargosu başlamadan önce ülkeden yüklü bir ürün satın alımı yaptığını ortaya koydu. Bu ürünler üzerinden yapılacak başarılı bir ters mühendisliğin, üretim süreçleri hakkında önemli bilgiler verebileceği söyleniyor. Ayrıca Çinlilerin bu verileri, Amerikan firmalarıyla çok yakın çalışan Hollandalı ve Japon mühendislerden de almış olabileceğini öne sürenler de var.

Huawei, güçlü işlemciler ile geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'nin uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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