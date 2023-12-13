Huawei, Mercedes ve Audi'ye otomobil yazılımları satmayı teklif ediyor

Otomobil yazılımlarına önemli bir bütçe ayıran Huawei, bilgi-eğlence sistemlerinde ön plana çıkmak istiyor. Huawei, Mercedes ve Audi'ye akıllı otomobil yazılım ve donanım şirketlerinde hisse sahibi olmalarını teklif etti. Mercedes teklifi reddederken, Audi ile görüşmeler devam ediyor.

Otomobil yazılımlarına önemli bir bütçe ayıran Huawei, bilgi-eğlence sistemlerinde ön plana çıkmak istiyor. Halihazırda Aito gibi alt markalarıyla sektörde yer almış olsa da, bazı Alman otomobil üreticileriyle çalışmaya hazır olduğu bildirildi. Huawei ; Audi ve Mercedes-Benz'e otomobil yazılımları satmayı teklif ediyor.

Huawei, akıllı otomobil için Mercedes ve Audi'yle görüşüyor iddiası

Çin'den gelen son raporlara göre Huawei, Mercedes ve Audi'ye akıllı otomobil yazılım ve donanım şirketlerinde hisse sahibi olmalarını teklif etti. Bu hamle, otomotiv pazarında güçlenmeye çalışan şirketin ortaklıklarını Çinli üreticilerin ötesine taşımayı hedefliyor.

Huawei'nin Mercedes-Benz ile görüşmelere başladığı ve ilgili firmalara yüzde 3-5 oranında hisse teklif ettiği aktarıldı. Ancak Mercedes, otomobil segmentinde kendi yazılımını kullanmak ve marka imajını korumak için teklifi reddetti.

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Huawei'nin Audi'ye yaptığı teklifle ilgili ayrıntılar ise belirsizliğini koruyor. Ancak kaynaklar, her iki şirketin de otonom sürüş teknolojisi konusunda iş birliği yapmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı. Audi'nin özellikle otonom sürüşte ortaklığa daha açık olduğu düşünüldüğünde, yatırım anlaşması mantıklı görünüyor.

Huawei, hem otomobil yazılımlarını farklı şirketlere sunmak hem de Çin dışındaki güvenilirliğini artırmak istiyor. Özellikle Audi ve Mercedes gibi dev üreticilerle ortak olmak, Huawei'nin global pazardaki rekabete katılmasına kapı aralayabilir.

Daha önce Huawei CEO'su Yu Chengdong, ABD tarafından uygulanan kısıtlamalar hakkında konuştu. ABD yüzünden birçok firmanın Huawei'yi birincil ortağı olarak seçmek istemediğini ifade etti.

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