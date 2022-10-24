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Huawei MatePad Pro 2022 inceleme!

Teknoloji Haberleri

Huawei MatePad Pro 2022 inceleme!

Huawei, geçtiğimiz aylarda 12.6 inç MatePad Pro tablet modeli ile vitrine çıktı. Huawei MatePad Pro 2022 inceleme sizlerle.

Huawei, geçtiğimiz aylarda 12.6 inç MatePad Pro tablet modeli ile vitrine çıktı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

12.6 inç Huawei MatePad Pro özellikleri

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Huawei MatePad Pro 2022, 12,6 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı zamanda panelin maksimum 600 nit parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim.

Tabletin güç aldığı işlemci ise Kirin 9000E. 4 adet Cortex A77 ve 4 adet Cortex A55 çekirdeği bulunan işlemcide Mali G78 grafik birimi bulunuyor. Huawei'nin ABD kara listesinde olması nedeniyle hareket alanının kısıtlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

Tablet, kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 3.0 işletim sistemini çalıştırıyor. Ayrıca 10.050 mAh'lik bir pille geliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantılarını desteleyen tablet USB 3.1 Gen 1 Type-C fiziki bağlantısına sahip.

Ön tarafta 8 Megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip video kamerası ile günlük kullanımda yeterli bulunuyor. Arka tarafta ise 13 Megapiksel f/1.8 ve 8 Megapiksel f/2.4 geniş açı kamera yer alıyor.

Huawei MatePad Pro 2022 teknik özellikleri

Ekran: 12,6 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED panel, 600 nit parlaklık

İşlemci: Kirin 900E

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ön kamera: 8 Megapiksel

Arka kamera: 13 Megapiksel + 8 Megapiksel

Batarya: 10.050 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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