Huawei MatePad Pro 13.2 Türkiye'de Tanıtıldı

Huawei, MatePad Pro serisinin yeni üyesi olan MatePad Pro 13.2'yi Türkiye'de tanıttı. 13,2 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve etkileyici ses düzeni gibi özelliklere sahip olan tablet, beğeni topluyor.

Tablet dünyasının en güçlü isimlerinden Huawei, Matepad serisiyle ülkemizde de beğeni topluyor. Şirket, bugün düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Huawei Mate 60 RS Ultimate Design modelinin yanı sıra Huawei MatePad Pro 13.2 da sahne aldı.

Huawei MatePad Pro 13.2, 144 Hz yenileme hızı ve 13,2 inç OLED ekrana sahip

Huawei, amiral gemisi tableti olan MatePad Pro serisinin yeni üyesini tanıttı. Huawei MatePad Pro 13.2 modeli, adından da anlaşılacağı üzere 13,2 inçlik bir ekran ile geliyor. Bunun yanı sıra ön panelinde 1920 x 2880 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran yer alıyor. Ayrıca panelin 3: 2 en-boy oranı ve 1000 nit'e kadar en yüksek parlaklığı bulunuyor.

Ön panelin yatay pozisyonunda 16 Megapiksellik çentikli bir özçekim kamerası yer alıyor. Ek olarak Huawei modeli, etkileyici bir ses düzeneğine sahip. Optimum ses deneyimi için toplam altı hoparlör bulunuyor. Buna dört mikrofon eşlik ediyor. Cihazın 5,5 mm kalınlığında ve 580 gram ağırlığında.

Huawei Mate 60 RS Ultimate'in tasarımı lansman öncesi ortaya çıktı!

Cihazın arka paneline baktığımızda yuvarlak ada içine alınmış ikili bir kamera dizilimi görüyoruz. 13 Megapiksellik bir ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş sensör eşlik ediyor. Huawei tablet, kutudan henüz bir aydır sahalarda olan HarmonyOS 4 ile çıkacak.

Huawei MatePad Pro 13.2, 88W ile şarja olabilen 10.100 mAh değerinde bir bataryaya sahip. 12GB ve 16GB'lık RAM seçenekleriyle 256GB, 512GB ve 1TB'lık depolama versiyonları sunuluyor. Şirket işlemciyi açıklamadı. Ancak önemli kaynaklar, Kirin 9000s olduğu konusunda hemfikir.

Huawei MatePad Pro 13.2 özellikleri