Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition İnceleme

Huawei, Barselona'da düzenlenen etkinlikte Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition dahil birçok yeni cihazın lansmanını yaptı. MatePad 11.5 PaperMatte Edition özellikleri ve incelemesi.

Huawei, Barselona'da düzenlenen özel bir etkinlikte Huawei Watch GT 4 serisi ve Huawei MatePad 11.5¨ PaperMatte Edition dahil olmak üzere birçok yeni cihazın lansmanını yaptı. Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition inceleme sizlerle.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition inceleme!

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Yeni cihazın özelliklerine baktığımızda gücünü Adreno 644 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Mobil Platformundan aldığını görebiliyoruz. Ayrıca MatePad 11.5¨ PaperMatte Edition, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama seçenekleri ile geliyor. En yeni tablet, 6,85 mm kalınlığında ve 499 gram ağırlığında ince ve hafif bir metal gövdeye sahip.

Huawei, yeni tabletle birlikte Grup işbirliği, Akıllı Çoklu pencere ve Süper Cihaz özelliği aracılığıyla Huawei telefonlar için SuperHub üzerinden kolay veri paylaşımı gibi birçok özellik getiriyor. Huawei MatePad 11.5 inç PaperMatte Edition, 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 2.2K LCD ekrana sahipken, 2ms gecikmeli ikinci nesil bir M-Pencil kalem sunuyor. Ayrıca, tableti Huawei Akıllı Klavye ile kullanabilirsiniz.

MatePad 11.5¨, arka tarafında 13 megapiksel otomatik odaklı arka kamera ve ön tarafında FollowCam özellikli 8 megapiksel geniş açılı kamera ile donatılmış. Cihaz 22,5W hızlı şarj özelliğine sahip 7700 mAh bataryaya sahipken, tam şarjla 10,5 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition teknik özellikleri

Ekran: 11,5 inç 2,2K (2200 × 1440), 229 PPI, 60/120 Hz akıllı yenileme hızı, 16,7 milyon renk doygunluğu, %100 sRGB, %86 Ekran-gövde oranı, TÜV Rheinland sertifikalı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Mobil Platform; Adreno 644

Depolama ve RAM: 256 GB ile 8 GB LPDDR4x RAM

İşletim Sistemi: HarmonyOS 3.1

Kamera: LED flaşlı, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 13 MP otomatik odaklı arka kamera; f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Ses: 4 hoparlör, 2 mikrofon; HUAWEI Histen 8.1 Ses Efekti

Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, Bluetooth 5.2 LE, GPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB Type-C

Pil: 7700 mAh pil, 22,5W hızlı şarj