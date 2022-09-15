Güçlü donanımının yanı sıra tasarımı ile dikkat çeken bir dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook X Pro, Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei'nin 14.2 inçlik ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro ülkemizde satışa sunuldu. Cihazın 14.2 inç büyüklüğündeki FullView ekranı, 90 Hz yenileme hızı sunarken 10 noktalı dokunmatik desteğine sahip. Böylece iyi bir ekran ve iyi bir dokunmatik deneyimi sunuyor.

Yüzde 92,5 ekran-gövde oranı ile kullanıcıların karşısına çıkılırken, ekran inç başına 264 piksel yoğunluğu ve 3120×2080 piksel çözünürlük sunuyor. Tüm bunların yanı sıra MateBook X Pro, HUAWEI'nin P3 renk gamını ve 1,07 milyar rengi destekleyen ilk dizüstü bilgisayar olma özelliği taşıyor.

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Huawei MateBook X Pro özellikleri

Fabrika kalibrasyonu, her panelin hem P3 hem de sRGB renk gamında ?E<1 olmasını sağlıyor. Kullanıcılar zorlu görevler için performans artışı sağlamak üzere CPU termal tasarım gücünü (TDP) 30W'a yükselten Performans Moduna erişmek için Fn+P klavye kısayoluna da basabilirler.

MateBook X Pro, 16 GB LPDDR4x bellek içeriyor ve son derece hızlı okuma ve yazma hızları için 1 terabayta kadar NVMe PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Bu performans, iki yeni HUAWEI Shark Fin fanından ve dizüstü bilgisayarı aynı anda serin, sessiz ve güçlü tutmak için arka planda çalışan yeni ultra ince buhar odası soğutma sisteminden oluşan yeni bir soğutma ikilisi tarafından sağlanıyor.

MateBook X Pro, arka arkaya yerleşik tasarlanmış woofer'lara sahip HUAWEI SOUND 6 hoparlörlerle donatıldı. Kombine olarak ses sistemi, dinleme deneyimini daha da yükseltmek için sürükleyici alçak sesler ve temiz yüksek tonlar sağlayabilir.

Yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, beş metrelik bir yarıçap içinde 360 derecelik ses alımını desteklemek için kenarları boyunca yeni bir tasarımda düzenlenmiş dört mikrofona sahip. Mikrofonlar, ortam seslerini ve yankılanmayı etkin bir şekilde en aza indiren AI gürültü engelleme algoritmaları ile güçlendirildi. Böylece kullanıcılar arama yaparken her zaman en iyi şekilde ses iletebiliyor.

Süper Cihaz: Sürükle bağlan

Süper Cihaz özelliği sayesinde diğer cihazlarla daha kolay bir şekilde bağlantı kurabilen cihazı eşleştirmek için kullanıcıların sağ alt köşedeki Kontrol Paneli simgesine tıklamaları ve ardından diğer cihazların simgelerini PC simgesine doğru sürüklemeleri yeterli.

Bu basit eşleştirme yolu, birden fazla cihazı bağlamayı hiç olmadığı kadar sezgisel hale getiriyor.

Çoklu Ekran İş Birliği sayesinde, kullanıcılar bir Huawei tableti MateBook X Pro'ya bağlayabilir ve tableti bir çizim defteri veya ikinci bir ekran olarak ya da yalnızca sürükle ve bırak dosya aktarımları için kullanabilir.

Bir iş dizüstü bilgisayarı olarak MateBook X Pro, hızlı ve kolay tek adımlı oturum açma için yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu olan Parmak İzi Güç Düğmesini destekliyor. HUAWEI MateBook X Pro tatmin edici, dokunsal bir yazma deneyimi sağlamak için1,5 mm tuş hareketi özellikli bir klavyeye sahip.

Huawei MateBook X Pro fiyatı ne kadar?

HUAWEI MateBook X Pro, 11.295 TL'ye varan MateView SE monitör, MatePad T10S tablet, kablosuz Slim Klavye, Bluetooth Mouse ve Sırt Çantası hediyeleri ile birlikte 45.000 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

HUAWEI Online Mağaza ayrıca eşin fiyatına vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.