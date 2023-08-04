Huawei MateBook D14 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan Huawei MateBook D14'ü Türkiye'de satışa sundu. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D14, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayacak. MateBook D14 i5, Metaline anten teknolojisi ve Huawei FullView ekranıyla da dikkat çekiyor. Sağlık ve güvenlik ön planda tutulan MateBook D14, kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan Huawei MateBook D14'ü Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, yenilenen Matebook D14'ü kullanıcılar ile buluşturuyor.

Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D14, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D14, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Huawei MateBook D14, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi.

Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook D14 i5, parazit önleme, duvar penetrasyon performansı ve bağlantı aralığını genişleten Huawei'nin geliştirdiği Metaline anten teknolojisine sahip. Duruma göre dosya indirme hızlarını yüzde 43'e kadar artırabilen bu teknoloji sayesinde 270 metreden bile WiFi sinyalini alınabiliyor.

Huawei FullView ile gerçekçi ekran deneyimi

Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D14, yüzde 90'lık ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16: 10 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 1920 × 1200 çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor.

Güç ve performans dengesini iyi şekilde sunan 12. Nesil Intel Core i5-1240P işlemciden gücünü alan Huawei MateBook D14, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D14, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD'ye sahip bilgisayar depolama açısından da kullanıcıları mutlu ediyor.

Sağlık ve güvenlik bir arada

Huawei MateBook D14'in güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla açıp güvenli bir şekilde oturum açabilir, şifre ezberleme derdinden kurtulabilir ve başkasının bilgisayarlarını açamayacağından emin olabiliyor.

Huawei MateBook D14'in sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

Intel Core i5-1240P işlemcili Huawei MateBook D14 i5, 21 bin 999TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız 3 taksit imkanıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

MateBook D14 i5 satın alan kullanıcılar ayrıca 3 bin TL değerinde sepet ve kupon indirimi yanında 799 TL değerinde MateBook kılıfı hediye ediliyor.