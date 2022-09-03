ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei'nin boy gösterdiği pazarlardan birisi de dizüstü bilgisayar diyebiliriz. Şirket, MateBook modelleriyle kullanıcı karşısına çıkarken, ürün çeşitliliğini artırmaya da devam ediyor. Amiral gemisi Huawei MateBook 16s ilk satışına çıktı. Huawei MateBook 16s inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Huawei MateBook 16s inceleme!

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Huawei, geçen ay tanıttığı MateBook 16s modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Dizüstünün başlangıç fiyat etiketi ise 26.999 TL.

Huawei MateBook 16s; 2520 x 1680 piksel çözünürlük sunan yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip 16 inçlik bir IPS LCD panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda 300 nit parlaklık 1500: 1 kontrast oranı mevcut.

Ürün, 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemciden güç alıyor. 14 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip yonga setinin grafik tarafında ise Intel Iris Xe bulunuyor. Bunun dışında 5GHz'e kadar turbo frekansını ve LPDDR5 teknolojisini destekliyor .

Dizüstü; 16 GB RAM'le kullanıcı karşısına çıkıyor. Ancak burada yeni nesil laptopların büyük bir kısmındaki gibi bellek yükseltmenin mümkün olmadığını belirtelim. Depolama tarafında ise 512 GB veya 1 TB NVMe PCI SSD yer alıyor.

Cihazda seleflerinde olduğu gibi güç düğmesinde bir parmak izi sensörü mevcut. Bunun dışında görüntülü 1080p kamera, 4 mikrofon ve daha iyi bir ses deneyimi için ise öne bakan çift stereo hoparlöre sahip.

MateBook 16s, 84Wh pil'le geliyor. USB-C üzerinden 135W'a kadar şarj olabiliyor. Ayrıca iki USB-A 3.2 Gen 1, bir Thunderbolt 4 USB-C, bir HDMI 2.0 ve bir 3,5 mm kulaklık girişine sahip.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizüstü, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.