Huawei Mate X5 Tamir Ücretleri Cep Yakıyor

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X5'in tamir ücretleri oldukça yüksek. Ana ekran değişimi 714 dolar, kapak ekranının değişimi ise 137 dolar seviyelerinde. Collector's Edition versiyonunun tamir maliyetleri ise daha da yüksek.

Sektördeki eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Huawei, geçen haftalarda Galaxy Z Fold 5 modeline rakip olan Mate X5 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Üst düzey teknik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken katlanabilir telefonun görünüşe göre tamir ücretleri cep yakacak. İşte ayrıntılar!

Huawei Mate X5 tamir ücretleri

Huawei tarafından yayınlanan listeye göre Mate X5 modelinin ana ekran değişimi 714, kapak ekranının değişimi ise 137 dolar seviyelerinde. Bu iki parçanın maaliyetinin iPhone 15'in başlangıç fiyatından daha pahalı olduğu ifade ediliyor. Tabii burada söz konusu iki cihazın konsept açısından birbirinden tamamen farklı olduğunu ve katlanabilir telefonların maaliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla gelen Collector's Edition versiyonunun tamir maliyetleri ise standart modele göre daha yüksek. Zira burada ekran değişiminin 769 dolar ve anakart onarımının ise 1.016 dolar olduğu belirtiliyor.

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Tabii yukarıdaki maaliyetlerin akıllı telefonun garanti dışı onarım fiyatları olduğunu belirtelim. Zira Huawei, bu noktada cihazları korumak, onarım maliyetlerinden tasarruf etmek ve kullanıcıların cihazları daha uzun süreler kullanabilmeleri için Care+ hizmeti sunuyor. Bu program kapsamında örneğin ana ekran değişimi 68 dolara, dış ekran değişimi ise 40 dolara kadar düşüyor.

ÖzellikDeğer Ekran (Birincil)7,85 inç AMOLED LTPOEkran (Kapak)6,4 inç Full HD+ AMOLEDÇözünürlük (Birincil)2496 x 2224 pikselÇözünürlük (Kapak)2504 x 1080 pikselDokunmatik Örnekleme Hızı (Birincil)240HzDokunmatik Örnekleme Hızı (Kapak)300HzYenileme Hızı (Her İki Ekran)120HzİşlemciKirin 9000s (5 nm)CPU1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz, 4x 1.53 GHzGPUMali-G78RAM12 GB veya 16 GBDahili Depolama512 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 MP Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Lens, 12 MP Periskop TelefotoBatarya Kapasitesi5.060 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiHarmony OS 4.0Bağlantı5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB 3.1 Gen 1Su DayanıklılığıIPX8 (Suya Dayanıklı)Boyutlar (Katlanmış)156,9 x 72,4 x 11,08 mmBoyutlar (Açık)156,9 x 141,5 x 5,3 mmAğırlıkYaklaşık 245 gramRenk SeçenekleriSiyah, Beyaz, Altın, Yeşil, MorMalzeme (Arka Kısım)Düz Deri (Mor ve Yeşil varyantlar), Cam (Diğer Renkler)

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