Huawei Mate X3 uydu bağlantı sistemi ile fark yaratacak!

Akıllı telefon yarışı gün geçtikçe kızışırken şirketler de müşterileri çekmek için yeni teknolojileri cihazlarına aktarmaya devam ediyor. Şirketler bir yandan telefonlarına tasarım ve kullanışlılık anlamında daha ilgi çekici hale getirmeye çalışırken, yeni teknolojilerden de sıklıkla yararlanıyor. Bu durumun en iyi örneklerinden birisi ise yakında tanıtılacak olan Huawei Mate X3.

Huawei Mate X3 çift yönlü uydu bağlantı sistemi ile geliyor

Katlanabilir ekranlı yapısı ile öne çıkan yeni Mate X3'ün Huawei P60 modelinden önce çıkacağı hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi olacak telefonda katlanabilir ekranın yanı sıra kullanıcıları heyecanlandıracak birçok yenilik de bulunacak.

Bu yenilikler arasında en çok dikkat çeken ise yeni uydu bağlantı sistemi olacak. iPhone 14 modelleri ile popülerlik kazanan yeni uydu bağlantı sistemi teknolojisi yavaş yavaş diğer markalar tarafından da benimseniyor. Ancak yeni sistem Apple'dan farklı olarak iki yönlü olarak kullanılabilecek.

Huawei'den yıllar sonra bir ilk! Geri dönüyor

Gelen bilgilere göre Huawei Mate X3, kullanıcıların doğrudan uydu ağı aracılığı ile kısa mesaj gönderip almasına olanak sağlauan yeni nesil uydu iletişimine sahip olacak. Hatta bu özelliğin bir güncelleme ile sesli mesaj göndermeyi destekleyebileceği iddia ediliyor. Mevcut Huawei Mate 50 ise uydu üzerinden yalnızca mesaj gönderme özelliğine sahip.

Oldukça hayati bir özellik olarak nitelendirebileceğimiz uydu bağlantı sistemi sayesinde insanlar tehlikeli olabilecek durumlardan kurtulabiliyor. Kapsamı alanı dışında kalan kullanıcılar, uydu bağlantı sistemi aracılığı ile acil durum mesajları yollayabiliyorlar. Mate X3'te bu özelliğin iki taraflı olarak kullanılabilecek olması ise bir diğer avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei, uydu bağlantı sistemini ilk olarak 6 Eylül tarihinde tanıttığı Huawei Mate 50 modelinde kullanmıştı. Görünen o ki yakın zamanda uydu bağlantı teknolojisini farklı telefonlarda da görebileceğiz. Peki siz Huawei Mate X3 ve sahip olduğu uydu bağlantı teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.