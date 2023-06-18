Huawei Mate X3 Tanıtıldı: İnce ve Hafif Katlanabilir Telefon

Huawei, katlanabilir telefon trendine uyarak yeni modeli Mate X3'ü tanıttı. Mate X3, dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonu olarak öne çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 12 GB RAM, 256 ve 512 GB depolama, 50 Megapiksel ana kamera, 16 Megapiksel ön kamera ve 4.800 mAh'lik batarya gibi özelliklere sahip olan Mate X3, OLED ekranları, 426 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz tazeleme hızı ve 1440 HZ PWM karartma sunuyor. Huawei, Mate X3 ile katlanabilir telefonların popülerliğini artırmayı amaçlıyor.

Huawei, gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğinde katlanabilir telefon trendine uyarak, merakla beklenen yeni modeli Huawei Mate X3'ü tanıttı. Mate X3, dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonu olarak öne çıkıyor ve katlanabilir telefon teknolojisine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Huawei, Mate X3 ile katlanabilir telefonların popülerliğini artırmayı amaçlıyor. Huawei Mate X3 inceleme sizlerle.

Huawei Mate X3 inceleme!

Huawei Mate X3; 5,3 mm kalınlığa ve 239 gram ağırlığa sahip. Katlanabilir telefonda 7,85 inç iç ve 6,4 inç dış ekran mevcut. Bu noktada ekranların OLED olduğunu, 426 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz tazeleme hızı ve 1440 HZ PWM karartma sunduğunu belirtelim.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alıyor. Şirket ABD'nin kara listesinde olduğu için söz konusu işlemcinin modifiye edilmiş 4G sürümünü kullanacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 50 Megapiksel IMX766 ana, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 12 Megapiksel yardımcı sensör mevcut. Aynı zamanda ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Bunun dışında 12 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkıyor ve depolama tarafındaysa 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut. Son olarak 66 W hızlarında şarj olan 4.800 mAh'lik bir batarya yer alıyor.

Ekran: 7,85 inç iç ve 6,4 inç dış ekran, OLED, 426 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz tazeleme hızı ve 1440 HZ PWM karartma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

Depolama: 256 ve 512 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel IMX766 ana, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 12 Megapiksel yardımcı sensör

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Pil: 66 W hızlarında şarj olan 4.800 mAh'lik batarya

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