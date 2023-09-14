Huawei, Mate 60 ve Mate X5 Katlanabilir Ekranlı Telefonlarını Piyasaya Sürdü

Çin'in yüksek teknoloji merkezi Shenzhen'de Huawei, Mate 60 ve Mate X5 katlanabilir ekranlı telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Yeni telefonlar büyük ilgi görerek hızla tükendi.

1. ANONS (İngilizce): BAİ YU, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): BAİ YU, Xinhua muhabiri

" Huawei, Mate 60 ve Mate X5 katlanabilir ekranlı telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Çin'in yüksek teknoloji merkezi Shenzhen'deki sıcak satış ortamını burada hissedebiliyoruz. Mate 60 şu anda stoklarda yok ve piyasaya sürüldüğü anda neredeyse tükendi."

"Tüketiciler yeni telefonları deneyimlemek için her gün buraya akın ediyor. Uzun kuyruklarda bekliyor ve markamıza büyük destek veriyorlar. Mate 60 serimiz hareket kontrol özelliği sunuyor. Yani bir video izlerken ekrana dokunmadan sayfa çevirebiliyorsunuz. Telefon, tek bir hareketinizle sayfayı sorunsuzca çeviriyor."

"İşletim sistemleri, malzemeler, ergonomi ve kullanıcı deneyimi açısından yerli akıllı telefonların performansının giderek daha iyi hale geldiğini düşünüyorum."

"Uzun süredir yabancı markaların akıllı telefonlarını kullanıyorum ancak son yıllarda yerli akıllı telefonlar hızla gelişti. Yerli bir markaya geçmeyi planlıyorum. Yerli telefonlardan beklentilerim ve umutlarım oldukça yüksek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)