Huawei, Mate 60 Serisini Tanıttı: Özellikler ve Fiyat

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici dün Mate 60 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Şirketin yaptırımlardan sonra gelen ilk 5G'li telefonu olan cihazın ardından bugün serinin standart modeli Mate 60 tanıtıldı. İşte Huawei Mate 60 özellikleri ve fiyatı!

ABDyaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici dün Mate 60 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Şirketin yaptırımlardan sonra gelen ilk 5G'li telefonu olan cihazın ardından bugün serinin standart modeli Mate 60 tanıtıldı. İşte Huawei Mate 60 özellikleri ve fiyatı!

Huawei Mate 60 özellikleri

Huawei Mate 60; 6.7 inç 2688 x 1216 piksel Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği ve 1440 Hz PWM karartma mevcut. Bunun dışında delikli bir ekran tasarımına sahip olacağını belirtelim.

Akıllı telefonun güç aldığı işlemci şimdilik belli değil. Ancak dün vitrine çıkan Pro modelinde Kirin 9000S kullanıldı. Herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda standart modelde de aynı yonganın veya muadilinin yer alması kuvvetle muhtemel.

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66W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 4750 mAh'lik bir pilden beslenen telefonda 50 Megapiksel arka kamera ve iki adet 12 Megapiksellik yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise 13 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

ÖzelliklerDeğerler Ekran6.7 inç AMOLED panelEkran Çözünürlüğü2688 x 1216 piksel (Full HD+)Ekran Yenileme Hızı120 HzRenk Desteği10 bitPWM Karartma1440 HzEkran TasarımıDelikli tasarımİşlemciBilinmiyor (Pro modelinde Kirin 9000S)Batarya Kapasitesi4750 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50WArka Kamera50 MP ana kamera + 12 MP yardımcı sensör x 2Ön Kamera13 MPRAM12 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBFiyatlar (Çin'deki Yuan)12 GB + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)12 GB + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)12 GB + 1 TB – 6.999 Yuan (~960 $)

Huawei Mate 60 fiyatı

Huawei Mate 60 üç farklı varyantla satışa çıkıyor:

12 GB RAM + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)

12 GB RAM + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)

12 GB RAM + 1 TB – 6.999 Yuan (~960$)

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