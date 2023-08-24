Huawei Mate 60 Serisi Uydu İletişimini Destekleyecek

Huawei, yeni Mate 60 telefon serisinde uydu üzerinden iletişim kurmayı mümkün hale getirecek bir teknoloji geliştiriyor. Serinin bir önceki üyesi olan Mate 50'de sadece mesajlaşma boyutunda olan uydu iletişimi, Mate 60 ile birlikte sesli arama desteği de sunacak. Huawei'nin bu hamlesi, pazardaki payını artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.

Son dönemde yeni teknolojilerin akıllı telefon dünyasına kazandırılması için ön planda rol alan Huawei, yeni Huawei Mate 60 telefon serisinde uydu üzerinden iletişim kurmayı mümkün hale getirmeyi planlıyor. Yeni teknoloji, önceki uygulamaların çok ötesinde! İşte detaylar

Huawei Mate 60 serisinde uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirebileceksiniz!

Teknoloji devi Huawei'nin kısa bir süre sonra tanıtımını gerçekleştireceği telefon modeli Huawei Mate 60 ile ilgili yeni detaylar aktarıldı. Aktarılan bilgilere göre yeni model, akıllı telefonlar üzerinden uydu iletişimi teknolojisine yeni bir soluk getirerek uydu aramalarını destekleyecek şekilde geliştiriliyor.

Serinin bir önceki üyesi Mate 50, uydu iletişimini destekliyor olsa da bu iletişim yalnızca 'mesajlaşma' boyutundaydı. Şimdi ise Huawei, bu teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyarak cihazlarına sesli arama desteği kazandırmaya hazırlanıyor.

Huawei Mate 60, mobil iletişimi güçlendirmek adına özel çipler ile donatılacak. Bu çipler, sesli ve görüntülü iletişimle birlikte hassas bir konumlandırma desteği sunacak.

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Bilindiği üzere Apple, iPhone 14 modeliyle birlikte uydu iletişimi teknolojisine adım adan şirketler arasında yerini almıştı. Fakat Apple'ın teknolojisi, yalnızca acil durumlarda SOS raporlaması yapmak üzere geliştirilmişti. Huawei ise adeta Apple'a meydan okurcasına bu teknolojiye yepyeni bir boyut kazandırdı.

Şirketin bu akıllıca hamlesi, pazardaki payının artmaya başladığı bu günlerde piyasaya can suyu gibi gelebilir. Peki, sizler bu yeni teknoloji hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.