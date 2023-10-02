Huawei Mate 60 Serisi, SMIC tarafından üretilen Kirin 9000s işlemcisini kullanıyor

Huawei, ABD ambargoları altında üretimine devam ederek, Kirin 9000s işlemcisini kullanarak akıllı telefon dünyasında dikkat çekici bir yükselişe imza atıyor. İşlemcinin özellikleri ve üretim süreci hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı.

Huawei, akıllı telefon dünyasında tekrar dikkat çekici bir yükselişe imza atıyor. ABD tarafından maruz kaldığı ambargolar altında üretimine devam eden şirket, Huawei Mate 60 serisinin kalbinde beraber çalıştığı SMIC tarafından üretilen Kirin 9000s işlemcisini kullandı. Merak konusu olan işlemci hakkında ilgi çeken bir detay ortaya çıktı.

Kirin 9000s, 7nm performansı gösteren özel 14nm üretiminden geçti

İlk olarak Huawei Mate 60 Pro'da gördüğümüz işlemci, şimdiye kadar performansıyla göz doldurdu. Daha önce TSMC gibi işlemci üreticilerinin oldukça gerisinde kalan SMIC, bu seriyle sıçrama yapıp kendini bir üst seviyeye taşımak istiyor.

Ortaya çıkan özelliklere baktığımızda SMIC'in, işlemciyi üretmek için 7nm teknolojisini kullandı. Ancak ortaya çıkan raporlar bunu söylemiyor. Araştırma firması Fomalhaut Techno Solutions'ın CEO'su Minatake Mitchell Kashio'nun ortaya attığı bilgiye göre işlemci 14nm sürecinden geçti. Ancak 7nm gibi davranmasını sağlayan özel bir üretime tabi tutuldu.

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Akıllı telefon dünyasının bugününe baktığımızda 14nm üretimi bir hayli eski teknoloji kalıyor. Ancak aktarılan bilgilere göre bunun bir nedeni var. Huawei, bu üretim planıyla birlikte ABD tarafından uygulanan ambargo kurallarını delecek. Görünen o ki, ABD ve Çin arasındaki teknolojik gerilim, artarak devam edecek.

Kirin 9000s özellikleri

İşlemci;

Mimari1x 2,62 GHz – Cortex-X1 3x 2,15 GHz – Cortex-A710 4x 1,53 GHz – Cortex-A510Çekirdekler8Sıklık2620 MHzİşlem7 nanometreÜretimSMIC

Grafik;

GPU adıMaleoon 910MimariMaleoonGPU frekansı750 MHz

Bellek;

Bellek türüLPDDR5Bellek frekansı2750 MHz; 4x 16 Bitmaksimum bant genişliği44 Gbit/snMaksimum boyut16 GB

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