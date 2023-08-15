Huawei Mate 60 Serisi Görüntüleri Sızdırıldı

Huawei, akıllı telefon dünyasındaki eski günlerine dönmek için Mate 60 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son sızdırılan fotoğraflar, cihazın çift tonlu bir arka yüzeye sahip olacağını gösteriyor. Mate 60, 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ve çift selfie kamerası ile gelecek. Ayrıca, HarmonyOS 4'ün Live Window özelliğine sahip olması bekleniyor. Mate 60 serisi, Huawei'nin ABD kısıtlamalarına rağmen amiral gemisi olarak dikkat çekecek.

Huawei, akıllı telefon dünyasındaki eski günlerine dönmek için hazırlanıyor. Çinli üreticinin, Mate 60 serisini bu sonbaharda, muhtemelen Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Son olarak cihazın son halini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Yarısı cam yarısı metal Huawei Mate 60 görüntüsü sızdırıldı

Huawei, Mate 60 modeli için geri sayıma başladı. Çin'den gelen görüntüler, Mate 60'ın çift tonlu bir arka yüzeye sahip olacağını ortaya koydu. Yeni tasarımla birlikte Mate 60'ın üst tarafı buzlu cam, alt kısmı ise metal olacak. Daha önce de gördüğümüz dairesel kamera modülü, bu modelde de mevcut olacak.

Önceki söylentilere göre Mate 60, 120Hz yenileme hızına sahip 1220p OLED ekranla gelecek. Daha da ilginci ise Huawei'nin ön tarafta çift selfie kamerası ve 3D derinlik sensörlerini barındıran hap şeklinde bir kuruluma yer vereceği söyleniyor. HarmonyOS 4'ün Dynamic Island benzeri Live Window'a sahip olması bu iddianın olasılığını artırıyor.

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Mate 60 serisi, Huawei'nin SMIC ile birlikte geliştirdiği 5G yonga setinden gücünü alacak. Bu sayede Huawei, ABD'nin uyguladığı 5G ambargosunu aşmış olacak ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltacak. HarmonyOS 4 ile kutudan çıkması ve Live Window gibi geliştirmeler ile gelmesi bekleniyor.

Mate 60 serisi, Huawei'nin ABD kısıtlamalarına rağmen amiral gemileri sunma çabasını temsil ediyor. Hem donanım hem de yazılımda radikal değişiklikler içerecek akıllı telefon, önümüzdeki aylarda görücüye çıkacak.

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