Huawei Mate 60 Serisi Detayları Ortaya Çıktı
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Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Mate 50 serisinin ardından Huawei, Mate ailesinin yeni üyesi Mate 60 için çalışmalara başladı. Huawei Mate 60 serisinin dev bir arka kamera adasına sahip olacağı ve kamera yeteneklerinin daha iyi olacağı belirtiliyor. Seride ayrıca Dinamik Ada konseptine de yer verilecek. Detaylar haberimizde.
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Mate 50 serisi, performansıyla şirketin yüzünü güldürmüştü. Ülkemizde de ilgi gören serinin ardından Huawei, Mate ailesinin yeni üyesi için kolları sıvadı. Önemli kaynaklar, modellere ilişkin detayları paylaştı.
Huawei Mate 60, dev bir arka kamera adasına sahip
Çin kaynakları tarafından ortaya atılan bir görüntünün Huawei Mate 60 serisinin iskeleti olduğu iddia edildi. Görsele bakıldığında şirketin kamera tarafına büyük önem vereceği görülüyor. Seri, selefinde de olduğu gibi büyük bir kamera adasına sahip olacak.
Kamera tasarımı benzer olsa da yeteneklerinin daha iyi olacağı gelen bilgiler arasında. Öyle ki kaynak, periskop yakınlaştırma lensi için "yeni teknolojiyi benimsiyor" ifadesini kullandı. Ancak lensler hakkında detaylı bilgi henüz yok.
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Daha önceki bilgiler ise şirketin Dinamik Ada'ya olan ilgilisinin devam edeceği yönünde. Buna göre Huawei, kendine has yorumuyla Dinamik Ada konseptine bu seride yer verecek. Gelecek olan serinin bazı yükseltmeler alacağı malum. Daha iyi bilgi sahibi olabilmek adına bir önceki Huawei Mate 50 serisine bakalım;
Huawei Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS özellikleri:
2700×1224 90 Hz OLED6.74 inç 2616×1212 120 Hz OLED6.74 inç 2616×1212 120 Hz OLEDİşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 (4G)Snapdragon 8+ Gen 1 (4G)Snapdragon 8+ Gen 1 (4G)Dahili hafıza Bellek128GB, 256GB, 512GB 8 GB RAM256GB, 512GB 12 GB RAM512GB 12 GB RAMBatarya Hızlı, kablosuz ve ters şarj4460 mAh 66W/ 50W/ 7.5W4700 mAh 66W/ 50W/ 7.5W4700 mAh 66W/ 50W/ 7.5WArka kamera50 Megapiksel (Sony IMX766), 13 Megapiksel geniş açı (Sony IMX688) 12 Megapiksel – 5x optik 100x hibrit yakınlaştırma50 Megapiksel değişken diyaframlı ana kamera, 13 Megapiksel geniş açı, 64 Megapiksel 200x yakınlaştırma50 Megapiksel değişken diyaframlı ana kamera, 13 Megapiksel geniş açı, 64 Megapiksel 200x yakınlaştırma, 48 Megapiksel süper makroÖn kamera13 Megapiksel13 Megapiksel13 Megapikselİşletim sistemi: HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 Diğer: Uydu iletişimUydu iletişim, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1440Hz PWMUydu iletişim, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1440Hz PWMRenkler: Mavi, Turuncu, Gümüş, Siyah ve MorMavi, Turuncu, Gümüş, Siyah ve MorMavi ve Mor
ÖzelliklerMate 50Mate 50 ProMate 50 RSEkran 6.7 inç
2700×1224
90 Hz
OLED6.74 inç
2616×1212
120 Hz
OLED6.74 inç
2616×1212
120 Hz
OLEDİşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
(4G)Snapdragon 8+ Gen 1
(4G)Snapdragon 8+ Gen 1
(4G)Dahili hafıza
Bellek128GB, 256GB, 512GB
8 GB RAM256GB, 512GB
12 GB RAM512GB
12 GB RAMBatarya
Hızlı, kablosuz ve ters şarj4460 mAh
66W/ 50W/ 7.5W4700 mAh
66W/ 50W/ 7.5W4700 mAh
66W/ 50W/ 7.5WArka kamera50 Megapiksel (Sony IMX766),
13 Megapiksel geniş açı (Sony IMX688)
12 Megapiksel – 5x optik 100x hibrit yakınlaştırma50 Megapiksel değişken diyaframlı ana kamera,
13 Megapiksel geniş açı,
64 Megapiksel 200x yakınlaştırma50 Megapiksel değişken diyaframlı ana kamera,
13 Megapiksel geniş açı,
64 Megapiksel 200x yakınlaştırma,
48 Megapiksel süper makroÖn kamera13 Megapiksel13 Megapiksel13 Megapikselİşletim sistemi: HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 Diğer: Uydu iletişimUydu iletişim,
300 Hz dokunmatik örnekleme hızı,
1440Hz PWMUydu iletişim,
300 Hz dokunmatik örnekleme hızı,
1440Hz PWMRenkler: Mavi, Turuncu, Gümüş, Siyah ve MorMavi, Turuncu, Gümüş, Siyah ve MorMavi ve Mor