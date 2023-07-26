Huawei Mate 60 Serisi Detayları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Mate 50 serisinin ardından Huawei, Mate ailesinin yeni üyesi Mate 60 için çalışmalara başladı. Huawei Mate 60 serisinin dev bir arka kamera adasına sahip olacağı ve kamera yeteneklerinin daha iyi olacağı belirtiliyor. Seride ayrıca Dinamik Ada konseptine de yer verilecek. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Mate 50 serisi, performansıyla şirketin yüzünü güldürmüştü. Ülkemizde de ilgi gören serinin ardından Huawei, Mate ailesinin yeni üyesi için kolları sıvadı. Önemli kaynaklar, modellere ilişkin detayları paylaştı.

Huawei Mate 60, dev bir arka kamera adasına sahip

Çin kaynakları tarafından ortaya atılan bir görüntünün Huawei Mate 60 serisinin iskeleti olduğu iddia edildi. Görsele bakıldığında şirketin kamera tarafına büyük önem vereceği görülüyor. Seri, selefinde de olduğu gibi büyük bir kamera adasına sahip olacak.

Kamera tasarımı benzer olsa da yeteneklerinin daha iyi olacağı gelen bilgiler arasında. Öyle ki kaynak, periskop yakınlaştırma lensi için "yeni teknolojiyi benimsiyor" ifadesini kullandı. Ancak lensler hakkında detaylı bilgi henüz yok.

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Daha önceki bilgiler ise şirketin Dinamik Ada'ya olan ilgilisinin devam edeceği yönünde. Buna göre Huawei, kendine has yorumuyla Dinamik Ada konseptine bu seride yer verecek. Gelecek olan serinin bazı yükseltmeler alacağı malum. Daha iyi bilgi sahibi olabilmek adına bir önceki Huawei Mate 50 serisine bakalım;

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS özellikleri: