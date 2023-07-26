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Huawei Mate 60 Serisi Detayları Ortaya Çıktı

Teknoloji Haberleri

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Mate 50 serisinin ardından Huawei, Mate ailesinin yeni üyesi Mate 60 için çalışmalara başladı. Huawei Mate 60 serisinin dev bir arka kamera adasına sahip olacağı ve kamera yeteneklerinin daha iyi olacağı belirtiliyor. Seride ayrıca Dinamik Ada konseptine de yer verilecek. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Mate 50 serisi, performansıyla şirketin yüzünü güldürmüştü. Ülkemizde de ilgi gören serinin ardından Huawei, Mate ailesinin yeni üyesi için kolları sıvadı. Önemli kaynaklar, modellere ilişkin detayları paylaştı.

Huawei Mate 60, dev bir arka kamera adasına sahip

Çin kaynakları tarafından ortaya atılan bir görüntünün Huawei Mate 60 serisinin iskeleti olduğu iddia edildi. Görsele bakıldığında şirketin kamera tarafına büyük önem vereceği görülüyor. Seri, selefinde de olduğu gibi büyük bir kamera adasına sahip olacak.

Kamera tasarımı benzer olsa da yeteneklerinin daha iyi olacağı gelen bilgiler arasında. Öyle ki kaynak, periskop yakınlaştırma lensi için "yeni teknolojiyi benimsiyor" ifadesini kullandı. Ancak lensler hakkında detaylı bilgi henüz yok.

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Daha önceki bilgiler ise şirketin Dinamik Ada'ya olan ilgilisinin devam edeceği yönünde. Buna göre Huawei, kendine has yorumuyla Dinamik Ada konseptine bu seride yer verecek. Gelecek olan serinin bazı yükseltmeler alacağı malum. Daha iyi bilgi sahibi olabilmek adına bir önceki Huawei Mate 50 serisine bakalım;

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS özellikleri:

ÖzelliklerMate 50Mate 50 ProMate 50 RSEkran 6.7 inç

2700×1224

90 Hz

OLED6.74 inç

2616×1212

120 Hz

OLED6.74 inç

2616×1212

120 Hz

OLEDİşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

(4G)Snapdragon 8+ Gen 1

(4G)Snapdragon 8+ Gen 1

(4G)Dahili hafıza

Bellek128GB, 256GB, 512GB

8 GB RAM256GB, 512GB

12 GB RAM512GB

12 GB RAMBatarya

Hızlı, kablosuz ve ters şarj4460 mAh

66W/ 50W/ 7.5W4700 mAh

66W/ 50W/ 7.5W4700 mAh

66W/ 50W/ 7.5WArka kamera50 Megapiksel (Sony IMX766),

13 Megapiksel geniş açı (Sony IMX688)

12 Megapiksel – 5x optik 100x hibrit yakınlaştırma50 Megapiksel değişken diyaframlı ana kamera,

13 Megapiksel geniş açı,

64 Megapiksel 200x yakınlaştırma50 Megapiksel değişken diyaframlı ana kamera,

13 Megapiksel geniş açı,

64 Megapiksel 200x yakınlaştırma,

48 Megapiksel süper makroÖn kamera13 Megapiksel13 Megapiksel13 Megapikselİşletim sistemi: HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 HarmonyOS 3.0 Diğer: Uydu iletişimUydu iletişim,

300 Hz dokunmatik örnekleme hızı,

1440Hz PWMUydu iletişim,

300 Hz dokunmatik örnekleme hızı,

1440Hz PWMRenkler: Mavi, Turuncu, Gümüş, Siyah ve MorMavi, Turuncu, Gümüş, Siyah ve MorMavi ve Mor

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Huawei Eylül Sony Teknoloji Güncel Haberler

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