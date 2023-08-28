Huawei Mate 60 Serisi Çift Renkli Tasarımla Geliyor

Huawei yakında tanıtacağı Mate 60 serisi için hazırlıklarını tamamlıyor. Bugün üretim fabrikasında görülen Huawei Mate 60, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntıları doğruluyor. Huawei Mate 60 serisi çift renkli tasarım ile geliyor.

Mate 60 ailesi tarzı ile göz dolduracak!

Huawei yine dikkatleri üzerine çekecek yeni bir modelle karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Bu sefer tasarım tarafında da farklılığa gidecek olan şirket, üretim görselleri ile karşımıza çıktı. Bugün sızdırılan görsellerde birçok Huawei Mate 60 modelinin üretim alanında olduğunu görüyoruz. Bu sayede günler öncesinde ortaya çıkan çift renkli tasarım iddiasının doğru olduğunu görebiliyoruz.

Düz siyah bir tasarımı da kullanıcılara sunacak olan Mate 60, diğer tüm modellerde çift renkli tasarım kullanacak. Görsellerde gri-beyaz renk kombinasyonu ile görülen Mate 60, lansmanda daha farklı renk seçenekleri ile de karşımıza çıkacak. Bu renklerin arasında mor rengin de olacağı biliniyor.

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Öte yandan 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelmesi beklenilen Huawei Mate 60'ın bu ekranda 1220p çözünürlük sunması bekleniyor. 50 Megapiksellik ana kamera ile gelecek olan Mate 60 tabiki 5G desteğine de sahip olacak. Yine arka tarafta 13 Megapiksellik ultra geniş açılı kameranın ve 12 Megapiksellik telefoto kameranın bulunacağı da söyleniyor. Son olarak çok güçlü bir iddia olmasa da cihazın 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olması muhtemel.

Mate 60 ailesi hakkında şimdilik başka bir detay bulunmuyor. Cihazın işlemcisi, depolaması ve bataryası gibi birçok özelliği yakında ortaya çıkacaktır. Ancak şimdilik Mate 60 hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Sizce Huawei Mate 60 ailesinin çift renkli tasarımı nasıl duruyor? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.