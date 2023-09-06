Huawei Mate 60 Serisi 5G Destekli Akıllı Telefonlar 1 Milyon Satışa Ulaştı

ABD tarafından kara listeye alınan ve yaptırımlara maruz kalan Huawei, yeni modelleri olan 5G destekli Huawei Mate 60 serisini piyasaya sürdü. Çinli firma, ilk beş gününde 800 binden fazla satış yaparak önemli bir başarı elde etti. Mate 60 serisi, orta üst segmente hitap eden teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

2019'da ABD tarafından kara listeyen alınan ve yaptırımlara maruz kalan Huawei, pazar payının önemli bir bölümünü kaybetse de halen yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya devam ediyor. Çinli firma, kısa bir süre önce 5G destekli Huawei Mate 60 serisini vitrine çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarımıyla orta üst segmente hitap eden akıllı telefonların satış konusunda önemli başarılara imza attığı ortaya çıktı.

Huawei Mate 60 satışları 1 milyona dayandı

Huawei Mate 60 serisi şu an Çin'de satışta ve son gelen raporlara göre akıllı telefonlar ilk beş gününde 800 binden fazla satmayı başardı. Bir önceki Mate serisi cihazların 500 bin sattığını dikkate alırsak bu sayıların önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun dışında serinin standart modelinin işlemcisi belli oldu. Bir Twitter (X) kullanıcısı lansmanda hangi yonga setinden güç aldığı açıklanmayan Huawei Mate 60'ın cihaz bilgilerinin yer aldığı sayfanın ekran görüntüsünü paylaştı. Akıllı telefonun teknik özelliklerini gözler önüne seren görsele baktığımızda cihazın aynı zamanda Pro modeline de güç veren Kirin 9000s ile geldiğini görüyoruz.

Huawei Mate 60 özellikleri

ÖzelliklerDeğerler Ekran6.7 inç AMOLED panelEkran Çözünürlüğü2688 x 1216 piksel (Full HD+)Ekran Yenileme Hızı120 HzRenk Desteği10 bitPWM Karartma1440 HzEkran TasarımıDelikli tasarımİşlemciKirin 9000SBatarya Kapasitesi4750 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50WArka Kamera50 MP ana kamera + 12 MP yardımcı sensör x 2Ön Kamera13 MPRAM12 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBFiyatlar (Çin'deki Yuan)12 GB + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)12 GB + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)12 GB + 1 TB – 6.999 Yuan (~960 $)

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