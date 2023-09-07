Huawei Mate 60 Pro Plus Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Son yıllarını Amerikan ambargosuna direnmekle geçiren Huawei, sektörde üst sıralara yükselmek için yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 60 ve Huawei Mate 60 Pro modelini tanıtan şirket, seriye yeni bir model eklemek için kolları sıvadı.

Huawei Mate 60 Pro Plus, 16 GB RAM ile sahne alacak

Mate 60 üçüncü oyuncusu hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Bir satıcının satış listesinde görülen modelin RAM, depolama ve fiyat bilgileri ortaya çıktı. Buna göre yaklaşan Huawei Mate 60 Pro Plus, 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak.

Cihazın depolama tarafında ise iki versiyon bulunuyor. 16 GB'a 512 GB veya 1 TB olmak üzere iki depolama seçeneği eşlik edecek. Fiyat tarafına baktığımızda ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan alt versiyonu 1.230 dolardan satışa sunulacak. Huawei Mate 60 Pro Plus modelinin serinin en güçlü oyuncusu olması bekleniyor. Arka tarafında yuvarlak ada içine dizilmiş dörtlü kamera dizilimi yer alıyor.

Yaptırımlara rağmen: Huawei Mate 60'dan büyük satış başarısı!

Öte yandan seri anlık olarak Çin'de satışta. Önceki iki modelin Avrupa'da satılmayacağı söylense de Mate 60 Pro Plus'ın küresel pazarda çıkabileceği konuşuluyor. Cihazın Huawei Mate 60 Pro modeli ile bazı benzerlikler göstereceğini düşünebiliriz. Dilerseniz bu cihaza daha da yakından bakalım;

Huawei Mate 60 Pro teknik özellikleri;