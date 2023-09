Huawei Mate 60 Pro Plus: Özellikler ve Fiyatı

Huawei, Mate 60 ailesine bir yeni model daha ekledi. Bugün tüm özellikleri ile piyasaya sürülen Huawei Mate 60 Pro Plus, fiyatıyla can yakıyor. İşte dev ekranlı, 88W hızlı şarjlı Mate 60 Pro Plus'ın tüm özellikleri ve fiyatı.

Mate 60 Pro Plus'ın kamerası fotoğraf makinesini aratmıyor!

Huawei yeni modeli Mate 60 Pro Plus ile bugün karşımıza çıktı. 6,82 inç büyüklüğünde dev LTPO OLED ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Mate 60 Pro Plus, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1,5K 2720 x 1260 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın üzerinde 13 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Mate 60 Pro Plus, arka tarafında ana kamera olarak 48 Megapiksellik OIS'li bir sensör kullanıyor. Bu kameraya ise 40 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve OIS'li 48 Megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor.

Gücünü Kirin 9000S yonga setinden alan Huawei Mate 60 Pro Plus, bu işlemciyi 16 GB RAM bellek ile destekliyor. Depolama tarafında 1 TB'a kadar seçenekler sunan cihaz, 5000 mAh'lik bir pili içerisinde taşıyor. 88W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olan bu batarya, 50W kablosuz hızlı şarj imkanı sunuyor. Ayrıca Mate 60 Pro Plus'ın 20W ters kablosuz şarj özelliği olduğunu da unutmayalım.

16 GB RAM ve 120 Hz ekran: Huawei Mate X5 tanıtıldı!

Tüm bu sistemi Harmony OS 4.0 ile çalıştıran Mate 60 Pro Plus, ek olarak çift SIM, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, BFC, IR Blaster, çift frekanslı GPS ve ekrana gömülü parmak izi sensörü gibi özelliklere de sahip. IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Mate 60 Pro Plus, siyah ve bej renk seçenekleri ile 9 Ekim'de satışta olacak. Fiyatı ise muhtemelen 1200 Dolar seviyesinde olacak.

Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri!