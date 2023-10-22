Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Huawei, yakın zamanda yeni Mate 60 Pro modelini tanıttı. Marka, bu yeni modeli ana vatanı Çin'de piyasaya sürdü. Özellikleri ile pazara ivme katan Mate 60 Pro, iPhone 15 Pro Max'i geride bıraktı. İşte ayrıntılar…

Huawei Mate 60 Pro, iPhone 15 Pro Max'ten daha çok sattı!

Huawei, uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan yaptırımlar ile boğuşuyordu. Telefon pazarında önemli bir kayıp yaşayan marka, kendi üretimine önem göstermeye başlayarak bu yaptırımların üstesinden gelmeye çalışıyor. Son dönemlerde ise Huawei, tekrardan eski günlerine dönüyor gibi görünüyor.

Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre Huawei, 1.5 ay içerisinde ana vatanı Çin'de 1,6 milyon adet Mate 60 Pro sattı. Bu satışın 400 binden fazlası, son iki haftada gerçekleşti. Böylelikle Mate 60 Pro, Apple'ın iPhone 15 Pro Max modelinden yüzde 10 daha fazla satarak ABD'li şirketi geride bıraktı.

İki BMW çarpıştı, bakın iPhone ne yaptı!

Üstelik teknoloji devi, Mate 60 Pro için tedarik sorunları çekiyor. Bu, stokların yetersiz kaldığı anlamına geliyor. Yani stok sorunu yaşanmasına rağmen en çok satanlar arasına giren bu telefon, tedarik problemleri çözüldükten sonra pazarın altını üstüne getirebilir. Zira veriler de bunu gösteriyor.

Huawei, Çin'de Apple'ı geride bırakmış durumda. Bu noktada Huawei'nin biraz şanslı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira tüketicilere göre iPhone 15 serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 serisine göre pek de heyecan yaratmadı. Mate 60 serisi ise tam tersi etki yarattı.

Huawei'nin Çin'de Apple'ı geride bırakması, iki marka arasındaki büyük rekabeti daha da alevlendirecek. Zira bu rekabet, küreselde de ivme kazanacak gibi görünüyor. Bunu hep birlikte önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.