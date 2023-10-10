Huawei, Mate 60 Pro ile akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor

Huawei, ABD ambargosuyla mücadele eden firma, Mate 60 Pro modeliyle 5G sürprizi yaparak akıllı telefon üretiminde eski günlerine dönmek istiyor. Şirket, gelecek sene 60-70 milyon arası dağıtım yapmayı hedefliyor. Ancak ABD ambargosu ve işlemci sıkıntısı gibi dezavantajlarla karşı karşıya.

Huawei, akıllı telefon pazarında yeniden dengeleri değiştirmenin peşinde. Son üç yıldır ABD ambargosu ile mücadele eden firma Huawei, son olarak Mate 60 Pro modelinde 5G sürprizi ile karşımıza çıktı. Yeni gelen bilgilere göre firma akıllı telefon üretiminde eski günlerine dönme hazırlığında.

Huawei ABD ambargosu altında olmasına rağmen rekor sevkiyat ile zirveyi zorlayacak

Apple, Samsung ve Xiaomi'nin başını çektiği akıllı telefon pazarında Huawei eski günlerine dönmek istiyor. ABD ambargosu sonrası zirveden bir anda düşen Google desteğini de kaybeden şirket, Mate 60 Pro ile yeniden doğdu. Buna göre şirket gelecek sene akıllı telefon pazarında 60-70 milyon arası dağıtım yapma niyetinde. Bu geçen seneye göre ika katı seviyesinde. Huawei bu rekor sevkiyat oranı ile dengeleri değiştirme peşinde.

Ancak burada Huawei için en önemli dezavantajlardan biri hali hazırda devam eden ABD ambargosu. Şu ana kadar firma 5G ambargosu nedeniyle 4G modem yer alan Snapdragon işlemcilere yer veriyordu. Son olarak ise yine bir Kirin 9000S adlı 7nm fabrikasyon sürecinden geçmiş 5G işlemci ile karşımıza çıktı. Bu anlamda firmanın aynı işlemciyi P 70 Pro ve Mate 70 Pro modellerinde de kullanması beklentiler arasında.

Ortaya çıkan detaylara bakılırsa firma şimdiden yeni akıllı telefon modelleri için firmalardan yüksek miktarda parça tedariğine başladı. Huawei son zamanlarda hem HarmonyOS tarafında hem de işlemci tarafında sınırları zorluyor.

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Uzmanlar ise Huawei ABD ambargosuna rağmen 60-70 milyon arası dağıtım yapabileceğine pek ihtimal vermiyor. Buna karşın 5G hamlesi sonrası Huawei satışlarının artması da beklentiler arasında. Ancak firmanın yeniden en çok satan akıllı telefonlar arasına girmesi şimdilik zor gibi görünüyor.

Özellikle Huawei için işlemci üreten SMIC, elindeki eski tip litografi makinalarıyla 7nm altına inemiyor. Yine SMIC'de yeni litografi makinalarına ambargo nedeniyle erişim sağlayamıyor. Şu an için TSMC ise 3 nm fabrikasyon teknolojisine sahip. Bu anlamda kullanıcıların 7nm bir işlemciye sahip olacak Huawei akıllı telefon modellerini tercih edip etmeyeceği de merak konusu.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Huawei ABD ambargosu altında rekor sevkiyat oranı ile küllerinden doğabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.